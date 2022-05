Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Οδησσός: Νέα φονική πυραυλική επίθεση

Τι αναφέρουν οι τοπικές αρχές για τους και τους τραυματίες.

Πυραυλική επίθεση έπληξε την Οδησσό, πόλη - λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Μαξίμ Μαρτσένκο, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Δεν ήταν αμέσως διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Suspilne της Ουκρανίας επικαλέστηκε αναφορά της νότιας στρατιωτικής διοίκησης ότι η επίθεση κατέστρεψε έναν χώρο θρησκευτικής λατρείας.

