“The 2Night Show”: η Τετάρτη είναι... γυναικεία υπόθεση (εικόνες)

Δύο ξεχωριστές καλεσμένες, από διαφορετικές γενιές, μιλούν με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όλους και για όλα.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ευφημία Καλογιάννη, την όμορφη αστυνομικίνα της σειράς «Σασμός».

Η Ευφημία μιλάει για την απόφασή της να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση και να ασχοληθεί με την υποκριτική, για τη σχέση της με τα τρία αδέλφια και τον πατέρα της, αλλά και για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά.

Καλεσμένη του Γρηγόρη, στο αποψινό «The 2Night Show», είναι και η Αιμιλία Υψηλάντη.

Η σημαντική ηθοποιός, με τη ραδιοφωνική φωνή, μιλάει για τα παιδικά της χρόνια, τις σπουδές που παράτησε για χάρη της υποκριτικής και την αντίδραση της μητέρας της όταν τελικά τα κατάφερε. Γιατί δεν παρακολουθεί, πλέον, ελληνικές ταινίες;

Γιατί ο Θανάσης Βέγγος έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της;

Επίσης, αποκαλύπτει πως αν υπήρχε στην εποχή της το κίνημα #Metoo, θα είχαν καταρρακωθεί πολλά μεγάλα ονόματα του χώρου και μοιράζεται τη δική της εμπειρία «χειραγώγησης» που δεν κατήγγειλε ποτέ. Τέλος, μιλάει για τη θέση που έχει ο έρωτας και η φιλία στη ζωή της, αλλά και για την ξεχωριστή «Κυρία Κλάιν», που υποδύεται στο θέατρο «Αργώ».

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

