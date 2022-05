Life

“Super Mammy” – Μάρκος Σεφερλής: Νέο απολαυστικό επεισόδιο την Κυριακή (εικόνες)

Όλα όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1:

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «Super Mammy», τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:00, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 6ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Μαΐου

«Παππού μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή!»

Η Χαρίκλεια πιστεύει ότι όλοι έχουν τρελαθεί! Ο παπά-Λάμπρος αισθάνεται ότι χάνει την πίστη του, αλλά και τους πιστούς της ενορίας του. Οι νεόνυμφοι, Θάνος και Μαρία, έχουν αρχίσει τα πρώτα συζυγικά καβγαδάκια σχετικά με το πού θα μείνουν, ενώ ο παππούς, επιστρέφοντας από την κηδεία ενός φίλου του, θέλει να ακούσει κι εκείνος όλα τα ωραία λόγια που θεωρεί πως θα ειπωθούν στη δική του κηδεία. Έτσι, ο Θάνος προτείνει να οργανώσουν μια ψεύτικη κηδεία για τον παππού, στην οποία θα παρευρεθούν στενοί συγγενείς και φίλοι. Η Χαρίκλεια δίνει άθελά της ένα καλό μάθημα στους προσηλυτιστές που «κλέβουν» τους ενορίτες του παπά-Λάμπρου, μπερδεύοντάς τους με τους υπαλλήλους του γραφείου τελετών που ήρθαν να πάρουν τον παππού. Η ψεύτικη κηδεία θα λάβει άλλη τροπή, αφού ο παππούς δεν ακούει αυτά που περίμενε από τους δικούς του ανθρώπους…

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

ΣΕΝΑΡΙΟ/ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Μάρκος Σεφερλής - Στέλιος Παπαδόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρκος Σεφερλής

ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Καληώρας

ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ: Μάρκος Σεφερλής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Καπετάνιος, Χριστιάνα Καρνέζη, Γιώργης Κοντοπόδης, Σταύρος Νικολαΐδης, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Κώστας Σόμμερ, Δημήτρης Σταρόβας, Έλενα Τσαβαλιά, Τάνια Τρύπη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Αγριόμαλλος, Περικλής Αλμπάνης, Αντώνης Βλάσσης, Μάριος Γλύκας, Λεωνίδας Ιορδάνου, Φανούρης Κορρές, Ιωάννα Στρίγγα

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τα γυρίσματα του «Super Mammy», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail supermammyant1@gmail.com.

