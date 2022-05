Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε τον πρέσβη της Ουκρανίας και μια πρόσφυγα

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε να αποσυρθούν σύντομα οι Ρώσοι εισβολείς και οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Ουκρανή πρόσφυγα Nataliya Skiba, συνοδευόμενη από τον Ουκρανό πρέσβη Sergii Shutenko.

Η κυρία Skiba, η οποία συνεχίζει τη μακρά παράδοση λαϊκής τέχνης της Ουκρανίας, προσέφερε στην κυρία Σακελλαροπούλου μερικά από τα έργα της και αναφέρθηκε και σε άλλους συμπατριώτες της καλλιτέχνες, που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα και δωρίζουν τα έσοδα από τις δημιουργίες τους στη χώρα τους.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ευχαρίστησε και ευχήθηκε να αποσυρθούν σύντομα οι Ρώσοι εισβολείς και οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

