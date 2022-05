Οικονομία

Άρειος Πάγος - ΕΣΥ: Αντισυνταγματικές οι μνημονιακές περικοπές των γιατρών

Ανοίγει ο δρόμος για καταβολή αναδρομικών έως 60.000 ευρώ στους γιατρούς του ΕΣΥ. Τι αποφάσισε η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου για τις μειωμένες αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ λόγω των προβλέψεων του μνημονίου.

Το «πράσινο φως» άναψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για την καταβολή αναδρομικών της τελευταίας πενταετίας στους γιατρούς του ΕΣΥ, περίπου από 40.000 έως 60.000 ευρώ στον καθένα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο (απόφαση υπ΄αριθμόν 3/2022) έκρινε έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές στους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με τον μνημονιακό νόμο 4093/2012.

Προηγήθηκαν σειρά αποφάσεων Πρωτοδικείων, Εφετείων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Α.Π. αποφάνθηκε ότι ο νόμος 4093/2012 δεν είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα και επομένως δεν πρέπει να εφαρμοσθεί, καθώς:

α) Δεν προέβη σε «εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από τις εν λόγω μειώσεις», ούτε «αν το αναμενόμενο οικονομικό όφελος που θα προκύψει από τις μειώσεις είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από τις επιπτώσεις των μειώσεων». Δηλαδή νομοθετήθηκαν μειώσεις που μπορούσαν να προκαλέσουν συνολικά ζημία αντί για όφελος και πιθανότατα προκάλεσαν ζημία.

β) Δεν εξετάστηκε από τον νόμο «αν θα μπορούσαν να ληφθούν άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος» ως προς τη μείωση των δημοσίων δαπανών, αλλά με μικρότερο κόστος για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

γ) Δεν εξετάστηκε αν οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ παραμένουν μετά τις νέες μειώσεις επαρκείς για την αντιμετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και ανάλογες της αποστολής που τους έχει ανατεθεί με το άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος.



Παράλληλα, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε την αναίρεση της πρώτης ΔΥΠΕ και επικύρωσε τις αποφάσεις των δικαστηρίων της ουσίας, επί αγωγών που κατέθεσε και υποστήριξε η δικηγορική εταιρεία «Γιάννης Τουτζιαράκης και Συνεργάτες».

Ο Γιάννης Τουτζιαράκης σε δήλωσή του επισημαίνει:

«Οι λόγοι για τους οποίους όλα τα ανώτατα δικαστήρια έκριναν τις διατάξεις και τις περικοπές του ν. 4093/2012 ως αντίθετες με το Σύνταγμα και μη εφαρμοστέες, αποτελούν προπατορικό και υπερκομματικό αμάρτημα και βαραίνουν και το ισχύον μισθολόγιο του ν. 4472/2017.

Και το ισχύον μισθολόγιο καταλήγει σε καθαρές αμοιβές των ιατρών ΕΣΥ ίδιες ή και μικρότερες, χωρίς να έχει υπάρξει συμμόρφωση προς τις υποδείξεις όλων των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας.

Χωρίς δηλαδή να υπάρξει σοβαρή εκτίμηση αν οι επιπτώσεις από το μειωμένο επίπεδο μισθών επιφέρουν τελικά οικονομική ζημία αντί για όφελος ή αν οι μη επαρκείς αποδοχές οδηγούν σε υπονόμευση της συνταγματικής υποχρέωσης να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου (ΣΕ 3802/2014, Ολομέλεια, 9/2016 και 2381/2016)».

Αναμένεται πλέον κι η κρίση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τη συνταγματικότητα του ισχύοντος ν. 4472/2017 (εκδικάσθηκε την 15.1.2021), ενώ έχει ήδη αποφανθεί σειρά πολιτικών δικαστηρίων της ουσίας, τα οποία έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν δεκτές τις αντίστοιχες αγωγές που στρέφονται πλέον κατά της συνταγματικότητας και του ισχύοντος νόμου.

