Παναγιωτόπουλος: Το συγκινητικό “αντίο” στον Τζέφρι Πάιτ (εικόνες)

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποχαιρετά με εικόνες τον απερχόμενο Αμερικανό Πρέσβη.

Με μια φωτογραφία από την πρώτη συνεργασία τους «στην ηλιόλουστη Αλεξανδρούπολη το 2019» αποχαιρέτησε σήμερα, με ανάρτησή στο Facebook ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, τον απερχόμενο Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε τον Τζ. Πάιατ «έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδος» ενώ του ευχήθηκε «να συνεχιστεί η άψογη συνεργασία μας και από τη νέα θέση του στο U.S. Department of State».

Στη συνάντηση του Παναγιωτόπουλου με τον Πάιατ συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ και ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.

Ο Υπουργός ανέδειξε την μείζονα και κομβική συνεισφορά του Πρέσβυ κ. Πάιατ, η οποία οδήγησε σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο την στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδος και Η.Π.Α.

Τόνισε επίσης ότι η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και τα δύο Πρωτόκολλα Τροποποίησής της, θωρακίζουν και τις δύο χώρες και αντανακλούν την κοινή θέληση τους να περιφρουρούν και να προστατεύουν αμοιβαίως την ασφάλεια τους, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και απειλές, και να οικοδομήσουν περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης παρέθεσε, επίσης, αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του αποχωρούντος Πρέσβυ κ. Πάιατ.

