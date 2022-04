Πολιτική

Πάιατ: Πώς αποφύγαμε τον ελληνοτουρκικό πόλεμο το καλοκαίρι του 2020

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εγγυήσεις ασφαλείας και η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον.



Ελλάδα και Τουρκία έφθασαν στα πρόθυρα σύρραξης το καλοκαίρι του 2020 και χρειάσθηκε να «ενεργοποιηθούμε έντονα για να βοηθήσουμε ώστε να αποτρέψουμε να ξεφύγουν τα πράγματα εκτός ελέγχου», τονίζει στην «Καθημερινή» ο απερχόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, σημειώνοντας ότι το σκηνικό ήταν πιο δραματικό απ’ ό,τι προβλήθηκε στα ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει ο κ. Πάιατ, «ακούσατε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ότι θεωρούσαμε πως επρόκειτο για μια πολύ σοβαρή κρίση και ενεργοποιηθήκαμε έντονα για να βοηθήσουμε να μην ξεφύγουν τα πράγματα εκτός ελέγχου».

«Το στρατηγικό τοπίο γύρω από το Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μικρά Ασία έχει αλλάξει δραματικά από τις 24 Φεβρουαρίου, και νομίζω ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία καθιστούν πιο σημαντική για τις ΗΠΑ την πρόθεσή τους να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η Τουρκία θα συμπεριφέρεται ως καλός σύμμαχος του ΝΑΤΟ απέναντι σε όλους τους γείτονές της», πρόσθέτει.

Σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο απερχόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα επισημαίνει πως «υπάρχει το άρθρο 5. Ακούσατε από τον πρόεδρο Μπάιντεν μια απολύτως ξεκάθαρη δέσμευση σε αυτό και την προθυμία να διατεθούν αμερικανικές δυνάμεις, εξοπλισμός και κονδύλια για να ενισχύσουν και να υπερασπιστούν αυτή την εγγύηση».

Ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και της συνάντησης με τον Τζο Μπάιντεν ο κ. Πάιατ ανέφερε ότι γνωρίζει πόσο σημαντική ήταν αυτή η πρόσκληση για τον ίδιο προσωπικά τον αμερικανο πρόεδρο, καθώς και για το σύνολο της αμερικανικής κυβέρνησης που εκτιμά βαθιά την σχέση της με την Ελλάδα.

