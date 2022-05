Life

Eurovision: Η Αμάντα Γεωργιάδη “μάγεψε” στην δεύτερη πρόβα (βίντεο)

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision, σήμερα Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, στις 17:50 ώρα Ελλάδας.



Η Αμάντα Γεωργιάδη ερμήνευσε για ακόμα μία φορά με μαγικό τρόπο το «Die Together», στο Pala Olimpico, μέσα σε μια εντυπωσιακή σκηνική δημιουργία, που σκηνοθέτησε ο Φωκάς Ευαγγελινός και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα τόσο από τους δημοσιογράφους μέσα στο κέντρο Τύπου και το στάδιο όσο και από τα μέλη των εθνικών αποστολών που παρακολούθησαν την πρόβα.





Τα στοιχεία της μοναξιάς, της έλλειψης που δημιουργείται από έναν χωρισμό και της φθοράς που αμβλύνεται από τον χρόνο αποτυπώθηκαν μαγικά, καταλήγοντας σε ένα εκτυφλωτικό φως, που αντανακλά η ιστορία του «Die Together», η οποία υμνεί την απόλυτη αγάπη.





Η εντυπωσιακή και ξεχωριστή εμφάνιση της Ελλάδας ορίζεται για ακόμα μία φορά από προηγμένης τεχνολογίας LED και μια σκηνική σύνθεση που αναδεικνύει την εσωτερική δύναμη της ερμηνείας της Αμάντας Γεωργιάδη.





Η επιτυχημένη σκηνική παρουσίαση είναι αποτέλεσμα εντατικών προβών, μεθοδικής δουλειάς και απόλυτου συγχρονισμού ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, η ελληνική αποστολή εργάστηκε μεθοδικά και εντατικά με ομάδα από εξαιρετικούς επαγγελματίες: Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη, επιμελήθηκε την ενδυματολογική εμφάνιση της Αμάντας. Ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού, ενώ τον σχεδιασμό της εικόνας στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb.

Φωτογραφίες: EBU ANDRES PUTTING

