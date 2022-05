Τεχνολογία - Επιστήμη

Όμικρον - Νότια Αφρική: Δύο νέες υποπαραλλαγές πίσω από την έκρηξη κρουσμάτων

Σε πολλές χώρες δεν μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ο ιός μεταλλάσσεται. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει» προειδοποιεί ο ΠΟΥ.

Δύο νέες υποπαραλλαγές της Όμικρον, των οποίων η λοιμογόνος ικανότητα μένει να καθοριστεί, είναι η αιτία του νέου κύματος της πανδημίας Covid-19 στη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

"Οι Νοτιοαφρικανοί επιστήμονες, που ταυτοποίησαν την Όμικρον στο τέλος του περασμένου έτους, ανέφεραν τώρα δύο άλλες υποπαραλλαγές της Όμικρον, τις BA.4 και BA.5, ως αιτία μιας κορύφωσης των κρουσμάτων στη Νότια Αφρική", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου.

"Είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε αν αυτές οι νέες υποπαραλλαγές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρότερες μορφές της νόσου σε σχέση με τις άλλες υποπαραλλαγές της Όμικρον", αλλά τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια συνεχίζουν να προσφερούν ισχυρή προστασία από τις σοβαρές μορφές της Covid και μειώνουν τους κινδύνους θανάτου", δήλωσε.

Η Νότια Αφρική, επισήμως η πλέον πληγείσα χώρα της αφρικανικής ηπείρου από την Covid-19, εισήλθε σε ένα νέο κύμα της πανδημίας, προειδοποίησε στα τέλη Απριλίου το Κέντρο Καινοτομίας και Αντιμετώπισης των επιδημιών (CERI).

Η χώρα όπου τουλάχιστον το 45% του ενήλικου πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο, γνώρισε στις αρχές Μαρτίου μια περίοδο 48 ωρών χωρίς κανέναν θάνατο που να συνδέεται με την Covid, για πρώτη φορά από το 2020. Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα είχε ανακοινώσει στις αρχές Απριλίου την άρση όλων των περιορισμών που συνδέονταν με την πανδημία.

"Ο καλύτερος τρόπος προστασίας του πληθυσμού παραμένει ο εμβολιασμός, όπως και τα κοινωνικά μέτρα και αυτά της δημόσιας υγείας που αποδείχθηκαν επιτυχημένα", δήλωσε ο Τέντρος.

Ο ΠΟΥ κατέγραψε περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια θανάτους στον κόσμο από την έναρξη της πανδημίας. Πολλοί εκτιμούν ότι οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι.

"Σε παγκόσμια κλίμακα, ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων που συνδέονται με την Covid-19 συνεχίζει να μειώνεται, οι εβδομαδιαίοι θάνατοι που αναφέρονται είναι στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Μάρτιο του 2020", δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Σε περιφερειακό επίπεδο, ωστόσο, ο ΠΟΥ διαπιστώνει αύξηση των κρουσμάτων στην αφρικανική και την αμερικανική ήπειρο, που οφείλεται στις υποπαραλλαγές της Όμικρον.

Ο Δρ Τέντρος εξέφρασε τη λύπη του για τη μείωση των δραστηριοτήτων ανίχνευσης σε ορισμένες χώρες, γεγονός που εμποδίζει την παρακολούθηση της εξέλιξης του ιού και υποχρεώνει τον ΠΟΥ να αντιμετωπίζει την πανδημία "στα τυφλά".

"Οι υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5 εντοπίστηκαν γιατί η Νότια Αφρική συνεχίζει να ερευνά τη γενετική ακολουθία (του ιού), κάτι που άλλες χώρες σταμάτησαν να κάνουν", διευκρίνισε.

"Σε πολλές χώρες δεν μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ο ιός μεταλλάσσεται. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει", τόνισε.

