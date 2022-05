Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Αιμιλία Υψηλάντη: Το #Metoo, η υποκριτική και ο Θανάσης Βέγγος

Η σημαντική ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, τις σπουδές που παράτησε για χάρη της υποκριτικής και την σχέση της με τον Θανάση Βέγγο.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτρογλου, στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τετάρτης, ήταν η Αιμιλία Υψηλάντη.



Η σημαντική ηθοποιός, με τη ραδιοφωνική φωνή, μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, τις σπουδές που παράτησε για χάρη της υποκριτικής και την αντίδραση της μητέρας της όταν τελικά τα κατάφερε.

Αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποία δεν παρακολουθεί, πλέον, ελληνικές ταινίες, ενώ μίλησε και για τον Θανάση Βέγγο και εξήγησε γιατί έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.



Μίλησε ακόμα για τη θέση που έχει ο έρωτας και η φιλία στη ζωή της, αλλά και για την ξεχωριστή «Κυρία Κλάιν», που υποδύεται στο θέατρο «Αργώ».





Ωστόσο, η Αιμιλία Υψηλάντη αποκάλυψε πως αν υπήρχε στην εποχή της το κίνημα #Metoo, θα είχαν καταρρακωθεί πολλά μεγάλα ονόματα του χώρου και μοιράστηκε τη δική της εμπειρία «χειραγώγησης» που δεν κατήγγειλε ποτέ.



Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «αν υπήρχε το #Metoo τη δεκαετία του 60 θα είχαν καταρρακωθεί πολλά και μεγάλα ονόματα. Ο άνθρωπος είναι πάντα ο ίδιος σε όλες τις εποχές. Να πούμε κάτι όμως, άλλο το έργο των ανθρώπων, και άλλο ο ίδιος ο άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε να βγάλουμε μεγάλα έργα τέχνης από τα μουσεία».

Η Αιμιλία Υψηλάντη υπέστη κακοποιητική συμπεριφορά, και εξήγησε γιατί δεν έκανε κάποια καταγγελία: «Σε όσα συμβαίνουν έχουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνης, όχι μόνο ο θύτης. Το περιβάλλον ευθύνεται που δεν βοηθάει το θύμα και δεν σταματάει τον θύτη. Έχω δεχτεί χειραγώγηση από συνάδελφο, αλλά δεν μπόρεσα να τον καταγγείλω, γιατί θα μπορούσε να πει ο άλλος, “εγώ το έκανα για να γίνεις καλύτερη”».

