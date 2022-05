Οικονομία

Γεωργιάδης για αύξηση στο ψωμί: Πως να επιδοτήσουμε όλα τα αγαθά;

Η μεγάλη αύξηση στην τιμή της πρώτης ύλης του σιταριού, η στήριξη στους αρτοποιούς και οι έλεγχοι στην αγορά.



Για τις αυξήσεις στις τιμές του ψωμιού μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνοντας ότι η τιμή της πρώτης ύλης, του σιταριού, έχει υπερτετραπλασιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Το σιτάρι δεν είναι εγχωρίως παραγόμενο προϊόν παρά μόνο σε πολύ μικρές ποσότητες», δήλωσε χαρακρτηριστικά στον ΣΚΑΙ και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει και τους φούρνους με την επιδότηση του ρεύματος.

Στην πρόταση των αρτοποιών να επιδοτηθούν οι εισαγωγείς για να φτάνει φθηνότερη η πρώτη ύλη σε αυτούς, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «να επιδοτήσουμε το ρεύμα, το σιτάρι και πόσα ακόμα αγαθά ακόμα»;

Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους που γίνονται στην αγορά και στην επιβολή προστίμων, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η ΔΙΜΕΑ (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς) που έχουμε συστήσει στο υπουργείο Ανάπτυξης κάνει ασταμάτητα ελέγχους και έχει βάλει τα μεγαλύτερα πρόστιμα στην ιστορία της και μόνο στους μεγάλους. «Τα πρόστιμα ύψους από 150.000-700.000 ευρώ έχουν μπει σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σε μεγάλες χονδρεμπορικές επιχειρήσεις», κατέληξε.

