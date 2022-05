Κόσμος

Γυναικοκτονία – Τουρκία: Την πυροβόλησε στην μέση του δρόμου (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 19χρονη κοπέλα στην Κωνσταντινούπολη.

Συνελήφθη ο 25χρονος Ουμίτ Καρακογιούν που δολοφόνησε πυροβολώντας στο κεφάλι το απόγευμα της Τετάρτης την πρώην κοπέλα του, την 19χρονη Ασίγε, στην μέση του δρόμου στη συνοικία της Κωνσταντινούπολης, Εσενλέρ, στην Τουρκία.

Η στιγμή της δολοφονίας καταγράφηκε από το κινητό γείτονα που παρακολουθούσε τη σκηνή.

Πηγές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, αναφέρουν ότι ο Ουμίτ Καράκογιουν έχει βαρύ ποινικό μητρώο για πέντε διαφορετικά εγκλήματα όπως εμπόριο ναρκωτικών, πρόκληση τραυματισμού, απειλών, λεηλασίας και κλοπής μοτοσικλετών και ζώων.

Γείτονας της Ασίγε, ο Μουσλούμ Ντενίζ, ανέφερε ότι το έγκλήμα το διέπραξε ο πρώην φίλος της, ότι πρώτα την πυροβόλησε στο πόδι και μετά στο κεφάλι.

Esenler’de, 19 yas?ndaki Asiye Atalay’? olduren Umit Karakoyun yakaland?.



Karakoyun’un 16 suc kayd?n?n bulundugu ortaya c?kt?. pic.twitter.com/ML5y0c8p2Y — Politik (@ajanspolitik) May 5, 2022

Μια άλλη γειτόνισσα, η Σιμπέλ Χαστέν είπε ότι ο 25χρονος αρχικά πρόταξε το όπλο αλλά δεν πυροβόλησε. Η κοπέλα έπεσε στο έδαφος και τότε εκείνος πρόταξε ξανά το όπλο. Η κοπέλα του είπε «φύγε από εδώ» κι τότε εκείνος επέστρεψε και την πυροβόλησε.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι στα social media η Ασίγε είχε γράψει πριν δολοφονηθεί «Ίσως σε μια άλλη ζωή».

