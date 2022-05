Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: φονικοί βομβαρδισμοί και απόγνωση

Νεκροί στο Λουγκάνσκ από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Κορυφαίο στέλεχος του Κρεμλίνου στη Μαριούπολη. Αγωνία για την διάσωση αμάχων.



Πέντε άμαχοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας βομβαρδισμών των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων στο Λουγκάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, τις προηγούμενες 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Σερχίι Γκαϊντάι.

Κατά τον κ. Γκαϊντάι, επλήγησαν κυρίως οι πόλεις Σεβεροντονιέτσκ, Ποπάσνα, Χίρσκε και Λισιτσάνσκ.

Αμαχοι διασώθηκαν από τη Μαριούπολη και άλλες πόλεις

Ωστόσο, από την Μαριούπολη και άλλες πόλεις, ακόμη 344 άνθρωποι διασώθηκαν, ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο Κίεβο. Γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στη Ζαπορίζια, πόλη ελεγχόμενη από τον ουκρανικό στρατό, ανέφερε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ. «Είναι ακόμα μια μικρή νίκη για εμάς», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram η κ. Βέρεστσουκ, ευχαριστώντας τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για τη συμβολή τους.

Οι άνθρωποι που διασώθηκαν έφυγαν χθες από τη Μαριούπολη, τη Μάνχους, την Μπερντιάνσκ, την Τοκμάκ και τη Βασίλιφκα. Δεν είναι σαφές πόσοι εξ αυτών είχαν βρει καταφύγιο στα υπόγεια της αχανούς χαλυβουργίας Αζοφστάλ, του τελευταίου τομέα υπό τον έλεγχο ουκρανικών δυνάμεων στη Μαριούπολη, λιμάνι στρατηγικής σημασίας.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι έχει πρόθεση να παύσει πυρ σήμερα, την Παρασκευή και το Σάββατο προκειμένου να φύγουν οι περίπου 200 άμαχοι που εκτιμάται πως απομένουν στο εργοστάσιο.

Κορυφαίο στέλεχος του Κρεμλίνου πήγε στη Μαριούπολη

Εν τω μεταξύ, ο Σεργκέι Κιριένκο, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Κρεμλίνου, επισκέφθηκε χθες το λιμάνι της Μαριούπολης, που έχει καταληφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών Ντένις Πουσίλιν μέσω Telegram. Ο κ. Κιριένκο, πρώην πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι αρμόδιος για εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις στη ρωσική προεδρία. Επισκέφθηκε τη χαλυβουργία Ίλιτς και το λιμάνι της Μαριούπολης, κατά τον κ. Πουσίλιν.

Η άλλη μεγάλη χαλυβουργία της πόλης, η Αζοφστάλ, είναι ο τελευταίος τομέας όπου συνεχίζονται εχθροπραξίες, καθώς στους χώρους του αχανούς εργοστασίου της εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι ουκρανοί στρατιωτικοί και δεκάδες άμαχοι.

Ο Κιριένκο και ο γενικός γραμματέας του κόμματος Ενωμένη Ρωσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αντρέι Τούρτσακ, επισκέφθηκαν εκτός από τη Μαριούπολη και την πόλη Βολνοβάχα. Σύμφωνα με τον Ντένις Πουσίλιν, η επίσκεψη των απεσταλμένων του Κρεμλίνου σημαίνει για τους πολίτες της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντανιέτσκ ότι «η Ρωσία επέστρεψε εδώ για πάντα».





Ρωσικές επιθέσεις προκαλούν μεγάλα προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές

Οι επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας εναντίον του συστήματος των σιδηροδρομικών μεταφορών έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η δημόσια επιχείρηση των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων.

Περίπου είκοσι δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων εκτελούνται με καθυστερήσεις ως και 12 ωρών, σύμφωνα με την εκτίμηση της δημόσιας επιχείρησης. «Η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει τις επιμελητειακές γραμμές μας διότι δεν μπορεί να μας νικήσει στα πεδία» των μαχών, υποστήριξε ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου, ο Αντρίι Γέρμακ, μέσω Telegram. Επιβεβαίωσε ότι έγινε επίθεση σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στην πόλη Ντνίπρο.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, αλλά είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, δείχνουν πως γέφυρα που συνέδεε τις δύο όχθες του Δνείπερου ποταμού χτυπήθηκεκαι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί.

Η Ρωσία εκτιμάται ότι πλήττει το σύστημα των σιδηροδρόμων για να εμποδίσει τη μεταφορά όπλων τα οποία στέλνουν χώρες της Δύσης στην Ουκρανία. Χθες βράδυ αναφέρθηκαν ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, ιδίως στις πόλεις Μικολάιφ, Κίεβο, Ζαπορίζια και Τσερκάσι.





