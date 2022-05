Life

“Rouk Zouk Special” με “Fashion” και “Icons” την Κυριακή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τους ξεχωριστούς καλεσμένους της, που μας διασκεδάζουν, παίζοντας για την ενίσχυση του Ιδρύματος "Οι φίλοι του παιδιού".

Την Κυριακή, 8 Μαΐου, στις 20:00, στο «ROUK ZOUK SPECIAL», τα απρόοπτα γίνονται… κανόνας!

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δέκα εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες με κοινό σημείο τη μεταξύ τους φιλία, αλλά και το ταλέντο τους, και όλοι μαζί παίζουν για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του Ιδρύματος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Οι «IN FASHION», δηλαδή οι Περικλής Κονδυλάτος, Ανθή Σαλαγκούδη, Αναστασία Περράκη, Ραμόνα Βλαντή και Μαρία Καλάβρια θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ομάδα «THE ICONS» των Τρύφωνα Σαμαρά, Χαράς Βέρρα, Χριστίνας Παππά, Αλεξάνδρας Κατσαΐτη και Χριστίνας Πολίτη.

Μη χάσετε μία βραδιά γεμάτη με αστεία πειράγματα, γέλιο αλλά και ξεκαρδιστικές στιγμές μεταξύ… φίλων!

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Τα μπιφτέκια κοτόπουλο του Περικλή.

Ο… πόνος της Ανθής για τα μαλλιά της.

Το ιδιαίτερο… «αμπαλάζ» του Τρύφωνα.

Το τραγούδι της Χαράς, αλλά και του Τρύφωνα.

Η πασαρέλα της Ραμόνας.

Η δίψα της Χαράς κατά τη διάρκεια του «Μας κούφανες».

Η μούτζα της Ζέτας και της Μαρίας για έναν… Ευτύχη.

Η ιδιαίτερη σχέση του Τρύφωνα με τους στίχους των τραγουδιών, τους οποίους δεν θυμάται ποτέ.

Το γύρισμα του νέου βιντεοκλίπ για το AMAZING στο πλατό του «ROUK ZOUK SPECIAL».

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις με fast track διαδικασία

Σταϊκούρας - Ρεύμα: αναδρομικά βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού

Κάλυμνος: Φοιτήτρια κατήγγειλε βιασμό και βρέθηκε κατηγορούμενη