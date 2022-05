Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: επίθεση σε περιπολικό με καδρόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα περιστατικό που άγνωστοι επιτέθηκαν και προσπάθησαν να κατασστρέψουν περιπολικό΄στην περιοχή της ΑΣΟΕΕ.

Επίθεση το μεσημέρι της Πέμπτης, πραγματοποιήθηκε σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης στην ΑΣΟΕΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα περνούσε μπροστά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν άγνωστοι με καδρόνι, επιτέθηκαν και ράγισαν το παρμπριζ του.

Οι αστυνομικοί και οι δράστες έφυγαν από το σημείο, ενώ δεν έχει γίνει αναφορά για τραυματισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Final Four Euroleague - Ολυμπιακός: ο “ερυθρόλευκος” θρίαμβος και τα ζευγάρια

Γεωργιάδης για αύξηση στο ψωμί: Πως να επιδοτήσουμε όλα τα αγαθά;

“Το Πρωινό” - Δασκαλάκης: η Πισπιρίγκου, το νέο σπίτι και ο ψυχίατρος (βίντεο)