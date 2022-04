Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: επίθεση με πέτρες σε περιπολικό

Άγνωστοι, πέταξαν πέτρες σε περιπολικό και τζιπ της ΟΠΚΕ προκαλώντας υλικές φθορές.

Λίγο μετά τις 13:30, επίθεση δέχτηκε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. από αγνώστους.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 30 άτομα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πέταξαν το μεσημέρι πέτρες και μάρμαρα σε περιπολικό και σε ένα όχημα της ΟΠΚΕ, έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), στην οδό Πατησίων.

Αμέσως μετά, τα άτομα αυτά τράπηκαν σε φυγή, ενώ από την επίθεση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρα μόνο κάποιες υλικές ζημιές.

