Ανδρέας Βγενόπουλος: Βγαίνει από το αρχείο η μήνυση κατά Βασιλικής Θάνου

Τι απαντά η Βασιλική Θάνου για την εισαγγελική ανάσυρση της μήνυσης Βγενόπουλου εις βάρος της.

Της Λίας Κοντοπούλου

Από το μηδέν ξεκινά εισαγγελική έρευνα για τη μήνυση που είχε υποβάλει ο αποβιώσας επιχειρηματίας Ανδρέας Βγενόπουλος σε βάρος της Βασιλικής Θάνου.

Ο επιχειρηματίας το 2016 είχε καταγγείλει την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου ότι μέσω τρίτου προσώπου είχε επιχειρήσει να του αποσπάσει χρήματα, προκειμένου να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης σε εκκρεμείς υποθέσεις του με τη δικαιοσύνη.

Τότε είχε διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα και η δικογραφία είχε τεθεί στο αρχείο. Όμως ο φάκελος με εντολή του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας ανασύρεται και ξεκινά νέα κατεπείγουσα έρευνα.

Ο λόγος; Πριν από λίγο καιρό ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα νέο στοιχείο, ένα ηχητικό ντοκουμέντο, όπου ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε συνομιλίες με μία γυναίκα – φίλη της κυρίας Θάνου και να μιλούν για χρήματα που ζητούσε, «βιβλία» όπως τα έλεγαν μεταξύ τους.

Αυτό το ηχητικό, διάρκειας 5 ωρών και 28 λεπτών, ελέγχθηκε στα εγκληματολογικά και δεν εντοπίστηκαν εμφανή ίχνη αλλοίωσης ή συρραφής. Ως εκ τούτου λένε οι αρχές φαίνεται ότι είναι γνήσιο και έτσι οι καταγγελίες του αποβιώσαντος επιχειρηματία θα διερευνηθούν από μηδενική βάση.

Θάνου: Ουδεμία ανάμειξη ή γνώση είχα

Δήλωση με αφορμή την ανάσυρση από το αρχείο, της δικογραφίας που είχε σχηματιστεί σε βάρος της μετά από μηνυτήρια αναφορά του αποβιώσαντος επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου το 2016, όταν η ίδια ήταν τότε πρόεδρος του Αρείου Πάγου, εξέδωσε η Βασιλική Θάνου.

Η κ. Θάνου αναφέρει στην δήλωσή της:

«Eπαναλαμβανω ότι ουδεμία ανάμειξη ή γνώση είχα, για όσα ακούγονται στην συνομιλία μεταξύ του Βγενόπουλου και της Δ.Μ., ως δήθεν αγγελιοφόρου μου. Αυτό άλλωστε θα αποδειχθεί και πάλι, αφού ο Οικονομικός Εισαγγελέας αποφάσισε την ανάσυρση της υπόθεσης, βασιζόμενος αποκλειστικά σε μια προφανώς προσχεδιασμένη από τον Βγενόπουλο συνομιλία, που ο ίδιος την κατέγραφε, χωρίς όμως ο ίδιος να την επικαλεστεί, κατά την έρευνα της μήνυσης του, διότι εγνώριζε ότι δεν αποδεικνύει κάτι, δεδομένου ότι ακούγονται ακριβώς τα ίδια περιστατικά τα οποία καταγγέλλει και στην μήνυση του.

Κατ' αποτέλεσμα, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου που αγωνίσθηκε κατά της Διαφθοράς, παρουσιάζεται ως ελεγχόμενη από κάποιους, που υιοθετούν πρόθυμα κατασκευασμένα στοιχεία, που εμφανίζονται μάλιστα με τρόπο ύποπτο και μετά από έξι χρόνια, ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα και οι διεφθαρμένοι παρουσιάζονται ως θύματα εκβιασμού».

