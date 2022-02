Πολιτική

Βγενόπουλος: ντοκουμέντα, εκβιασμοί και κόντρες

Σφοδρή πολιτική κόντρα για παραδικαστικά κυκλώματα επί ΣΥΡΙΖΑ, ξέσπασε με αφορμή ηχητικό ντοκουμέντο με εκβιασμό του Ανδρέα Βγενόπουλου. Πως “εμπλέκεται” η Βασιλική Θάνου

Για δράση παραδικαστικών κυκλωμάτων την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή ηχητικό ντοκουμέντο που εμφανίζει μια φερόμενη ως φίλη της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλικής Θάνου, να ζητάει χρήματα, εκ μέρους της, από τον επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλο, ώστε να κλείσει ευνοϊκά μια υπόθεσή του.

Το ηχητικό ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας στο iefimerida.gr φέρει τον Ανδρέα Βγενόπουλο, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, να συνομιλεί με γυναίκα επιχειρηματία, που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της Βασιλικής Θάνου, τότε προέδρου του Αρείου Πάγου και μετέπειτα υπηρεσιακής Πρωθυπουργού.

Η γυναίκα ζητάει χρήματα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω δικαστικές περιπέτειες του ιδίου και συνεργατών του. Είναι η περίοδος, οπότε ο ισχυρός άνδρας της MIG είχε καταγγείλει σε συνέντευξη Τύπου ότι εκβιαζόταν και μάλιστα είχε καταγγείλει ανοιχτά την κ. Θάνου, η οποία τον διέψευσε.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο, οι διάλογοι φέρουν τον Ανδρέα Βγενόπουλο να συζητά με γυναίκα επιχειρηματία, που δηλώνει πως εκπροσωπεί τη Βασιλική Θάνου σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης χρημάτων, με αναφορές σε «βιβλιοθήκες» και «βιβλία», ορολογία που και ο επιχειρηματίας είχε καταγγείλει στη συνέντευξη Τύπου που είχε δώσει.

Οι καταγγελίες του, μπήκαν στο αρχείο και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα από την πλευρά των αρμόδιων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

Πολιτική κόντρα σε υψηλούς τόνους

Σε ανακοίνωση της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει τα εξής:

«Τα όσα συγκλονιστικά ακούγονται στο ηχητικό ντοκουμέντο που σήμερα ήλθε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτουν ένα σκοτεινό κύκλωμα στον χώρο της Δικαιοσύνης, το οποίο λειτουργούσε σε συνέργεια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εκβιασμοί, μεσολαβήσεις, “βιβλιοθήκες”, χρηματισμοί και διώξεις ακέραιων δικαστών που δεν υπηρετούσαν τα σχέδια τους, συνθέτουν ένα θλιβερό παρασκήνιο σε υποθέσεις μείζονος οικονομικού ενδιαφέροντος που παραπέμπουν σε άλλα καθεστώτα κι όχι σε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Και μάλιστα στις υποθέσεις αυτές φέρεται να εμπλέκονται ανώτατοι δικαστικοί και η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Φαίνεται όμως ότι αυτή ήταν η “κανονικότητα” της εποχής ΣΥΡΙΖΑ και των παραδικαστικών κυκλωμάτων που μεγαλούργησαν με την ανοχή του κ. Τσίπρα είτε στοχοποιώντας πολιτικούς αντιπάλους είτε εκβιάζοντας επιχειρηματίες για εκκρεμείς υποθέσεις τους στη Δικαιοσύνη.



Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά και πρέπει να απαντηθούν.

Γνώριζε ο κ. Τσίπρας τα όσα αποκαλύπτονται σήμερα για τη δράση της εκλεκτής του Κας Θάνου που επί πρωθυπουργίας του έγινε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, υπηρεσιακή Πρωθυπουργός και νομική του σύμβουλος, για να την διορίσει τελικά Πρόεδρο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού;

Τον απασχόλησε ποτέ, όταν την τοποθετούσε σε υψηλές θέσεις, ότι επί της Προεδρίας της Κας Θάνου η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο επιχειρηματίας σε βάρος της για εκβίαση, αρχειοθετήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς καν να ληφθούν καταθέσεις μαρτύρων που είχαν προταθεί;

Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις».

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Απαντώντας στην Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας iefimerida.gr για την υπόθεση Βγενόπουλου, την οποία επανέφερε σήμερα στο προσκήνιο προφανώς κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, όπως φαίνεται και από την εσπευσμένη ανακοίνωση της ΝΔ, αφορά μία γνωστή υπόθεση η οποία έχει εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη ήδη από το 2016. Αν υπάρχει οποιοδήποτε νέο στοιχείο, οφείλουν οι κάτοχοί του να δώσουν άμεσα στη Δικαιοσύνη, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να αξιολογήσει την αξιοπιστία και τη σοβαρότητά του.



Από εκεί και πέρα, όσο το καθεστώς Μητσοτάκη θα βλέπει τον κλοιό να σφίγγει, τόσο θα επιλέγει πυροτεχνήματα και αντιπερισπασμούς, μήπως και ξεφύγει η δημόσια συζήτηση από την ακρίβεια, τη λεηλασία στο δημόσιο με τα 7 δις απευθείας αναθέσεων, την οργή των πολιτών και τις καταγγελίες ακόμη και γαλάζιων ευρωβουλευτών για τις διώξεις δικαστών και δημοσιογράφων, που μας συγκρίνουν με την Ουγγαρία του Όρμπαν. Όσες κασέτες και να ανασύρει από το συρτάρι του το καθεστώς Μητσοτάκη, ας γνωρίζει ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Μπορεί να πει το ίδιο και ο κ. Μητσοτάκης για αυτούς που μας κυβερνούν σήμερα;».

Τι λένε άλλα κόμματα

Το Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας το δημοσίευμα και τις πληροφορίες, αναφέρει ότι «τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αναδεικνύουν -με αποκρουστικές λεπτομέρειες- ότι πρόσωπα που βρίσκονταν πολύ κοντά στον κ. Τσίπρα και την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, συμμετείχαν σε ένα ολόκληρο δίκτυο εκβιασμών και υπόγειων συναλλαγών με επιχειρηματικά συμφέροντα. Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει στην ανάγκη να υπάρξει άμεση και σε βάθος διερεύνηση από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Να πέσει άπλετο φως σε μια σκοτεινή υπόθεση που εξακολουθεί ως σήμερα να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της Πολιτείας. Είναι ζήτημα Διαφάνειας και Δημοκρατίας».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση επισημαίνει πως «ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ επικαλούνται ακόμα και υποκλοπές νεκρών για να πολώσουν το κλίμα και να συσπειρώσουν τα κομματικά τους ακροατήρια, ενώ και οι δύο ευθύνονται για την παραγραφή των οικονομικών εγκλημάτων και την σκανδαλώδη ασυλία των τραπεζιτών! Αυτοί που άτυπα ήδη συγκυβερνούν, συμφωνώντας σε όλα τα μεγάλα και εθνικά επιζήμια, όπως Πρέσπες, Ουκρανία, εθνικές υποχωρήσεις, φτωχοποίηση των Ελλήνων, «δικαιούνται» μόνον να απολογούνται! Οι νεκροί χάθηκαν, τα λεφτά των θαλασσοδανείων όμως κάποιοι τα ενθυλάκωσαν! Η Ελληνική Λύση δεσμεύεται ότι θα διεκδικήσει και το τελευταίο ευρώ από τα κλεμμένα δισεκατομμύρια και θα τα επιστρέψει στον ελληνικό λαό».

