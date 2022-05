Παράξενα

Ιράκ: Αμμοθύελλα έστειλε χιλιάδες ανθρώπους στα νοσοκομεία (εικόνες)

Απόκοσμες εικόνες από την ισχυρή αμμοθύελλα σάρωσε το Ιράκ.

Αμμοθύελλα σάρωσε σήμερα μεγάλο τμήμα του Ιράκ, προκαλώντας έναν θάνατο και στέλνοντας περισσότερους από 5.000 ανθρώπους στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

«Τα νοσοκομεία σε όλο το Ιράκ δέχθηκαν περισσότερους από 5.000 ανθρώπους που έπασχαν από αναπνευστικά προβλήματα, εκ των οποίων 2.000 ήταν κάτοικοι της πρωτεύουσας Βαγδάτης. Επιπλέον, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του», ανέφερε ο Σαΐφ αλ Μπαντρ, εκπρόσωπος του ιρακινού υπουργείου Υγείας.

Ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία ενδέχεται να αυξηθεί, όπως υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σαντίκ Άτια, η αμμοθύελλα, που ήρθε από την ανατολική Συρία τα μεσάνυχτα, αναμένεται να εξασθενήσει τις επόμενες ώρες στη Βαγδάτη και να κατευθυνθεί νότια προς την έρημο.

