Τουρκία: Νέο πλωτό γεωτρύπανο φτάνει στην Μερσίνα

Ποια θα είναι η πρώτη αποστολή του τουρκικού πλοίου γεώτρησης.



Στις 19 Μαΐου, ημέρα εθνικής εορτής της Τουρκίας φτάνει στην Μερσίνα το 4ο τουρκικό γεωτρύπανο που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει το όνομα «Αλμπαρσλά».

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Τουρκίγε, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, το 4ο γεωτρύπανο, το οποίο ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα στις 7 Μαρτίου και αυτή τη στιγμή πλέει στα ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής, θα βρίσκεται στην Τουρκία στις 19 Μαΐου, ημέρα εθνικής εορτής της Τουρκίας. Αν και το όνομα του γεωτρύπανου δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι «Alparslan».



Εάν δεν υπάρξει αλλαγή ή διακοπή στην καθορισμένη διαδρομή, το πλοίο θα ελλιμενίσει στο λιμάνι Tasucu στη Μερσίνα στις 10:00 το πρωί της 19ης Μαΐου.



Σύμφωνα με την Τουρκίγε, υπάρχουν συνολικά πέντε πλοία αυτής της κατηγορίας στον κόσμο και η Τουρκία αποκτά ένα από αυτά. Το νέο γεωτρύπανο, με μήκος 238 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα, ύψος πύργου 104 μέτρα και βάρος 68 χιλιάδες μεικτούς τόνους, μπορεί να κατέβει σε βάθος 12.200 μέτρων για γεώτρηση, ενώ θα μπορεί να λειτουργεί και σε βάθος 3.600 μέτρων. Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία 7ης γενιάς.

Αναμένεται ότι η πρώτη αποστολή του πλοίου γεώτρησης, που θα ενισχύσει την ισχύ της Τουρκίας στις θάλασσες, θα είναι οι περιοχές όπου έχει εντοπιστεί φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα.



Επί του παρόντος, τα άλλα τρία γεωτρύπανα της Τουρκίας, Φατίχ, Κανουνί και Γιαβούς συνεχίζουν τις εργασίες τους στην Μαύρη Θάλασσα. Και το ερευνητικό πλοίο Μπαρμπαρός συνεχίζει τις έρευνές του στην Μαύρη Θάλασσα ενώ το ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για συντήρηση.

