Κάλυμνος: Φοιτήτρια κατήγγειλε βιασμό και βρέθηκε κατηγορούμενη

Παρέμβαση Θεοδωρικάκου για την υπόθεση. Έδωσε εντολή να διερευνηθούν τυχόν λάθη από τους αστυνομικούς. Πως η κοπέλα κατέληξε κατηγορούμενη και ξυλοκοπημένη.



Mια 19χρονη φοιτήτρια στην Κάλυμνο πήγε να καταγγείλει τον φερόμενο ως βιαστή της αλλά οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος την απέτρεψαν, σύμφωνα με την καταγγελία, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να φύγει από το νησί για να καταθέσει μήνυση στο τμήμα Περιστερίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κατέληξε άγρια ξυλοκοπημένη από την αδερφή του κατηγορούμενου και πλέον είναι κρατούμενη για «συκοφαντική δυσφήμιση» μετά από μήνυση σε βάρος της από την αδερφή του φερόμενου δράστη.

Το θέμα προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας να διερευνήσει αν υπάρχουν λάθη και παραλείψεις από το Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου κατά τη διάρκεια της έρευνας καταγγελίας βιασμού 19χρονης φοιτήτριας.

Όπως καταγγέλλει η δικηγόρος Σταματία Μάρκου, η 19χρονη φοιτήτρια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Καλύμνου να καταγγείλει τον βιασμό της και να υποβάλλει μήνυση. Εκεί οι αστυνομικοί, σύμφωνα με όσα αναφέρει η δικηγόρος, προσπάθησαν να την αποτρέψουν από το να καταθέσει μήνυση, λέγοντάς της πως θα βρει και εκείνη τον μπελά της και της είπαν ότι θα τον καλέσουν για συστάσεις.

Η κοπέλα αναγκάστηκε όπως τονίζει η δικηγόρος της, στο Mega, να έρθει στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσει μήνυση. Στη συνέχεια γύρισε στο νησί συνοδευόμενη από τη μητέρα της, καθώς το ενδιάμεσο διάστημα δεχόταν απειλές από τον φερόμενο ως βιαστή.

Ωστόσο, καθώς η φοιτήτρια έβγαινε χθες από το πανεπιστήμιο δέχτηκε επίθεση από την αδερφή του φερόμενου ως βιαστή. Στη συνέχεια η αδερφή του άνδρα κατέθεσε μήνυση εναντίον της φοιτήτριας, με την τελευταία να οδηγείται σήμερα με χειροπέδες στον εισαγγελέα στην Κω.

