Βιασμός: καταγγελία από νεαρή για μεσήλικα συνάδελφο της

Την είχε καλέσει για να την κεράσει για τα γενέθλιά του. Τι υποστηρίζει η 26χρονη στην καταγγελία που έκανε.



Βιασμό από συνέδελφό της καταγγέλει μια 26χρονη. Σύμφωνα με την κοπέλα, ο συνάδελφός της την προσκάλεσε σε κατάστημα στου Ψυρρή να την κεράσει για τα γενέθλια του και κατέληξε να βρίσκεται γυμνή και βιασμένη σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας με τον δράστη να κοιμάται γυμνός δίπλα της.

Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων και πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Όπως κατήγγειλε η 26χρονη, το σκηνικό άρχισε να ξεδιπλώνεται το βράδυ της 30ης Απριλίου. Τότε που βρέθηκε με τον μεσήλικα συνάδελφο της (σ.σ: έχει δώσει όλα τα στοιχεία του στις αρχές) σε κατάστημα στου Ψυρρή προκειμένου να την κεράσει όπως της είπε για τα γενέθλια του.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το protothema.gr, εκεί ήπιαν 4-5 ούζα και ο εορτάζων, της πρότεινε να συνεχίσουν τη διασκέδαση τους σε μπαρ του Περιστερίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής. Η κοπέλα ανυποψίαστη δέχθηκε και αυτό ήταν και το λάθος της. Αφού κατανάλωσαν και εκει 4-5 ποτά φεύγοντας προσεφέρθη να την οδηγήσει με το μηχανάκι του στο σπίτι της. Όμως δεν το έκανε.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως κατήγγειλε στο Τμήμα Αμπελοκήπων, η κοπέλα, ξύπνησε σε ένα ξενοδοχείο που δεν θυμάται που βρίσκεται, γυμνή και βιασμένη με τον μεσήλικα συνάδελφο της να κοιμάται δίπλα της γυμνός. Αθόρυβα και σε κατάσταση σοκ, σηκώθηκε, μετέβη στην Αστυνομία και κατήγγειλε τον βιασμό της.

