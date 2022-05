Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στον Κορυδαλλό η μητέρα και η αδερφή της (βίντεο)

Στο πλευρό της 33χρονης η μητέρα, η αδερφή της και ο πατριός της. Την επισκέφτηκαν μετά από μέρες στις φυλακές Κορυδαλλού.



Την Ρούλα Πισπιρίγκου στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται επισκέφτηκαν σήμερα η μητέρα της, η αδερφή της και ο πατριός της, οι οποίες είχαν να την επισκεφτούν από το Μεγάλο Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα και η αδερφής της οι οποίες στηρίζουν πλήρως την 33χρονη, της πήγαν στην φυλακή μέσα σε χάρτινες σακούλες είδη πρώτης ανάγκης, ενώ δεν θέλησαν να κάνουν κάποια δήλωση στις κάμερες που βρίσκονταν έξω από τον Κορυδαλλό.

Η συνάντηση της Ρούλας Πισπιρίγκου με τους δικούς της ανθρώπους, αυτή την φορά θα γίνει δια ζώσης, καθώς δεν ισχύουν πλέον τα μέτρα κατά του κορονοϊού.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου βρίσκεται στον Κορυδαλλό από τις 5 Απριλίου, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η έρευνα και για τους θανάτους των άλλων δυο παιδιών, της Μαλένας και της Ίριδας.

Η ίδια, πάντως, υποστηρίζει ότι δεν έχει κακό σε κανένα από τα τρία της παιδιά και εκφράζει μέσω του δικηγόρου της, την δυσαρέσκεια της για τον τρόπο που την αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.

Χθες μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της 33χρονης, Όθων Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι οι συνήγοροι της ετοιμάζουν κανονικά το αίτημα αποφυλάκισης της, διαδικασία που θα προχωρήσουν παράλληλα με την διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών θανάτου των άλλων δύο κοριτσιών της οικογένειας, της Μαλένας και της Ίριδας, για την οποία είπε πως η πλευρά της μητέρας τους δεν έχει κάποια ενημέρωση για την πρόοδο τους.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε μια σειρά από τεχνικούς συμβούλους – πραγματογνώμονες που έχει προσλάβει η πλευρά της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου και στην εισφορά πολύτιμων, όπως ανέφερε, στοιχείων για την υποστήριξη της κατηγορούμενης.





