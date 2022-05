Συνταγές

Κοπεγχάγη: ο Πέτρος Συρίγος και η συνταγή για το γλυκό που ξετρελαίνει

Ένα σιροπιαστό σκέτη απόλαυση, ετοιμάζει για εμάς ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Κοπεγχάγη, ένα από τα ωραιότερα γλυκά που υπάρχουν, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος προτρέπει «δοκίμασε την πιο εύκολη συνταγή για το γλυκό Κοπεγχάγη και θα την λατρέψεις. Στη συγκεκριμένη συνταγή για το γλυκό Κοπεγχάγη δεν θα βάλουμε καρύδια αλλά αμύγδαλα, θα δεις πόσο πιο γευστικό είναι»!

Πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι η προέλευση του γλυκού “Κοπεγχάγη“. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, έχει ελληνική προέλευση και του δόθηκε η ονομασία αυτή, προς τιμήν του βασιλιά της Ελλάδας, Γεωργίου Α/.

Κοπεγχάγη γλυκό – Τα συστατικά:

10 φύλλα κρούστας (5τμχ για την μισή συνταγή)

250 γρ. βούτυρο γάλακτος λιωμένο (125 γρ για την μισή συνταγή)

Λίγο ανθόνερο ή ροδόνερο

Κοπεγχάγη γλυκό – Για τη γέμιση: 5 αυγά χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια ( 4 αυγά για την μισή συνταγή)

260 γρ ζάχαρη κρυσταλλική (130 γρ ζάχαρη για την μισή συνταγή)

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ ( 1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ για την μισή συνταγή)

850 γρ χοντροκομμένα αμύγδαλα με την φλούδα (425 γρ για την μισή συνταγή)

250 γρ τριμμένη φρυγανιά (125 για την μισή συνταγή)

1 κ.γ. κανέλα (1/2 για την μισή συνταγή)

½ κ.γ. γαρύφαλλο σε σκόνη

1 σφηνάκι κονιάκ

Χυμός και ξύσμα από μισό πορτοκάλι ακέρωτο

1 πρέζα αλάτι Κοπεγχάγη γλυκό – Για το σιρόπι: 800 γρ ζάχαρη (400 γρ για την μισή συνταγή)

700 γρ νερό (350 γρ για την μισή συνταγή))

1 ΚΣ. χυμό πορτοκάλι ή λεμόνι (1/2 Κ.σ. για την μισή συνταγή) Κοπεγχάγη γλυκό – Η συνταγή: Στον κάδο του μίξερ βάζουμε τους κρόκους των αυγών και την ζάχαρη και χτυπάμε με το σύρμα μέχρι να «αφρατέψουν». Προσθέτουμε και τα υγρά μας και ανακατεύουμε ελαφρά και προσθέτουμε τα αμύγδαλα. Σε καθαρό κάδο του μίξερ χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να γίνουν μαρέγκα και το ρίχνουμε

ανακατεύοντας απαλά στην γέμιση. Βουτυρώνουμε ένα μέτριο ταψί και απλώνουμε πέντε φύλλα ένα ένα αφού πρώτα τα βουτυρώσουμε με το πινέλο. Στο πέμπτο φύλλο αδειάζουμε την γέμιση και την απλώνουμε για να στρωθεί ομοιόμορφα. Γυρίζουμε πάνω στην γέμιση και τα φύλλα της βάσης που περισσεύουν και απλώνουμε από πάνω ένα φύλλο. Το βουτυρώνουμε και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να απλώνουμε και τα υπόλοιπα φύλλα. Με ένα κοφτερό μαχαίρι χαράζουμε σε λωρίδες και ότι περισσέψει από τα φύλλα τα αφαιρούμε ολόγυρα. Ραντίζουμε την επιφάνεια με ανθόνερο. Προθερμαίνουμε καλά τον φούρνο στους 200ο C. Βάζουμε το ταψί στο φούρνο και ψήνουμε το γλυκό μας στους 170ο C, για 50-55 λεπτά μέχρι να ροδίσει ομοιόμορφα. Ετοιμάζουμε το σιρόπι βράζοντας το νερό με την ζάχαρη για 5 λεπτά και λίγο πριν το κατεβάσουμε από την φωτιά προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού ανακατεύοντας ελαφρά. Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει χωρίς να το σκεπάσουμε για να μείνει το φύλλο τραγανό. Ρίχνουμε το σιρόπι ζεστό και το αφήνουμε να αναδυθούν τα αρώματα για 1 ώρα περίπου. Σερβίρουμε αργότερα. Αφήνουμε να κρυώσει το γλυκό μας χωρίς να το σκεπάσουμε για να μείνει το φύλλο τραγανό.