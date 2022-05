Κοινωνία

Θάνατος 3χρονης - Πλεύρης: Συνάντηση με τους γονείς του παιδιού που πέθανε ξαφνικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την πρώτη στιγμή, ο υπουργός Υγείας είχε επικοινωνήσει με την οικογένεια για να εκφράσει τα συλλυπητήρια του και να διαβεβαιώσει ότι θα διενεργηθεί κάθε έρευνα για τη διαπίστωση της αιτίας του θανάτου της 3χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης , αποδέχθηκε άμεσα το αίτημα συνάντησης με την οικογένεια του 3χρονου κοριτσιού και θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Από την πρώτη στιγμή ο ίδιος είχε επικοινωνήσει με την οικογένεια για να εκφράσει συλλυπητήρια και να διαβεβαιώσει ότι θα διενεργηθεί κάθε έρευνα για τη διαπίστωση της αιτίας του θανάτου του 3χρονου.

Υπενθυμίζεται πως αίτημα για κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, απέστειλαν νωρίτερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που «έσβησε» το μεσημέρι της Κυριακής στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, ύστερα από δώδεκα ημέρες νοσηλείας στο «Παπαγεωργίου» και χωρίς ποτέ να υπάρξει ιατρική διάγνωση.

Το παιδί λάμβανε αγωγή για τη νόσο Kawasaki, λέει η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας.





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Αναστασιάδης: οι κοινές θέσεις, η Ουκρανία και το Κυπριακό

Καβάλα - Γυναικοκτονία: Την έπνιξε στο φαρμακείο και βγήκε για μονόζυγο (εικόνες)

Κάλυμνος: Φοιτήτρια κατήγγειλε βιασμό και βρέθηκε κατηγορούμενη