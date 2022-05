Κοινωνία

Η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία (βίντεο)

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την κλήρωση για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στα Πειραματικά Σχολεία.

Ολες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία της χώρας, δημοσιοποίησε την Πέμπτη το Υπουργείο Παιδείας.

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4692/2020, της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1144). ΑΔΑ:Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και υπό στοιχεία 23640/Δ6/02-03-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’ 983).

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι μαθητές/τριες εισάγονται στα Πειραματικά Σχολεία με Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση η οποία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα Πειραματικό Σχολείο επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

Όργανο διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Κλήρωσης

Με Υπουργική απόφαση και εισήγηση της ΔΕΠΠΣ ορίζεται η Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή της κλήρωσης. Η Επιτροπή Κλήρωσης είναι τριμελής και αποτελείται από

τον Πρόεδρο, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) -«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η συμβολαιογράφος η οποία παρίσταται στην κλήρωση καθώς και η γραμματέας της Επιτροπής.

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος, το οποίο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία της εφαρμογής του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο.

Πριν την Ηλεκτρονική Κλήρωση

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στις 31/3/2022 οι Διευθυντές/ντριες των οικείων σχολικών μονάδων απέκτησαν πρόσβαση στην πλατφόρμα των αιτήσεων προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο των καταστάσεων των υποψηφίων, κυρίως ως προς την υπαγωγή των υποψηφίων σε μια από τις κάτωθι ειδικές κατηγορίες:

δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών γεννημένα το ίδιο έτος αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. ή στην περίπτωση μη συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Σ., των Διευθυντών/ντριών των οικείων σχολικών μονάδων, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου ο τελικός πίνακας των υποψηφίων, με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου, το την Παρασκευή 15/4/2022, λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Η Ηλεκτρονική Κλήρωση διενεργείται σε τρεις διαδοχικές φάσεις:

1η Φάση

«Αγόρι ή Κορίτσι»

Στις περιπτώσεις σχολείων που ο αριθμός των υποψηφίων γενικής κατηγορίας είναι περιττός, το φύλο («αγόρι» ή «κορίτσι») στο οποίο θα αποδοθεί η επιπλέον θέση καθορίζεται με κλήρωση μέσω του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας.

2η Φάση

«Πανελλαδική κατάταξη»

Σε αυτή τη φάση της κλήρωσης αποδίδεται ένας μοναδικός τυχαίος Αριθμός Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο/α για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.Πει.Σ). ο οποίος συνδέεται με τον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή. Αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κληρωτίδας είναι ένα πίνακας που περιέχει δυο στήλες η μια με τον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή που αποδόθηκε κατά την οριστική υποβολή της αίτησης και η δεύτερη με τον Α.Π.Πει.Σ. που αποδόθηκε κατά την διαδικασία της κλήρωσης από την ηλεκτρονική κληρωτίδα.

Ο παραπάνω πίνακας δημοσιοποιείται άμεσα στην διαζώσης παρουσίαση της κλήρωσης από κανάλι της Κρατικής Τηλεόρασης επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., παράλληλα αποθηκεύεται με τη μορφή αρχείου xls και pdf, παραδίδεται στον/στην Πρόεδρο της επιτροπής κλήρωσης και υπογράφεται ψηφιακά από αυτόν/ή. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο επισυνάπτεται στο Πρακτικό που συντάσσει η Επιτροπή Κλήρωσης το οποίο υποβάλλεται, μετά το πέρας της διαδικασίας, στην Δ.Ε.Π.Π.Σ., στο Ι.Ε.Π. , στο/στη δικηγόρο ή συμβολαιογράφο που παρίσταται και στο αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών σχολείων.

3η Φάση

«Κατάταξη στο Πειραματικό Σχολείο Ενδιαφέροντος»

Σε αυτή τη φάση της κλήρωσης γίνεται η κατάταξη των υποψηφίων μαθητών/τριών για το συγκεκριμένο Πειραματικό Σχολείο για το οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εισαχθούν. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα μόνο για ένα Πειραματικό Σχολείο.

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό σχολείο λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

i. το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρώνεται με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο: Γενική κατηγορία (Γ.Κ.).Στη περίπτωση που ο παραπάνω αριθμός είναι περιττός λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της 1ης φάσης της κλήρωσης

ii. το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας (Ε.Κ.) που την αποτελούν:

α) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην ίδια τάξη το επόμενο σχολικό έτος και εφ’ όσον ένας/μία εκ των αδελφών έχει εισαχθεί σε θέση της Γενικής Κατηγορίας στη σχολική μονάδα επιλογής των αδελφών με την ίδια διαδικασία εισαγωγής ή φοιτά ήδη στο συνδεδεμένο σχολείο της προηγούμενης βαθμίδας (Ε.Κ.(α))

β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων (Ε.Κ.(β)) και

γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. (Ε.Κ.(γ)).

iii. oι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά τη σειρά προτεραιότητας βάσει του Α.Π.Πει.Σ. ως εξής: προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας Ε.Κ.(α), έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας Ε.Κ.(β), εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας Ε.Κ.(γ), εφόσον ομοίως υφίστανται κενές θέσεις.

Αν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων της Ε.Κ. παραμένουν διαθέσιμες θέσεις τότε αυτές επιστρέφουν στη Γ.Κ.. Κατά την ανωτέρω διαδικασία καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις. Με την εισαγωγή κάθε επιπλέον μαθητή της Γ.Κ. εισάγονται αυτόματα οποιεσδήποτε προκύπτουσες νέες περιπτώσεις της κατηγορίας Ε.Κ.(α).

Οι προκύπτοντες αριθμοί των περιπτώσεων (i) και (ii) στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο, στην περίπτωση που κατά τη στρογγυλοποίηση προκύπτει ο αριθμός 5 ως πρώτο δεκαδικό ψηφίο τότε η στρογγυλοποίηση στην περίπτωση (i) γίνεται στον πλησιέστερο μικρότερο ακέραιο και στην περίπτωση (ii) στον μεγαλύτερο πλησιέστερο ακέραιο.

Τα αποτελέσματα της 3ης φάσης δημοσιοποιούνται άμεσα στην δια ζώσης παρουσίαση της κλήρωσης από το κανάλι της Κρατικής Τηλεόρασης ert.gr, καθώς και από το κανάλι YouTube youtu.be/JOKq03VxfEo και τη σελίδα Facebook www.facebook.com/MinEduGR του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλονται στον διαχειριστή της πλατφόρμας των αιτήσεων τα αρχεία με τα αποτελέσματα της 2ης και 3ης φάσης της κλήρωσης προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά η πλατφόρμα.

Μετά την ενημέρωση της πλατφόρμας οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών/μαθητριών θα ενημερωθούν για την επιτυχία του/της υποψηφίου/φίας μαθητή/τριας με SMS που θα τους αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των οικείων ΠΕΙ.Σ. εξαγάγουν από την εφαρμογή:

Ι) το αρχείο που περιέχει όλους τους συμμετέχοντες στην κλήρωση για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ταξινομημένους με αύξουσα σειρά με βάση τον Α.Π.Πει.Σ., χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην κλήρωση. Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών/τριών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο σχολείο, ταξινομημένο κατά αύξουσα σειρά με βάση τον Α.Π.Πει.Σ..

ΙΙ) τον πίνακα με τους εισακτέους, επιλαχόντες/επιλαχούσες της οικείας σχολικής μονάδας, τον επικυρώνει με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο

10 της ενότητας Α1 του Κεφαλαίου Α΄ της ΥΑ με στοιχεία 28270/Δ6/14-03-2022 (Β΄1144) ΑΔΑ:Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54 και τον γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.

Δείτε την κλήρωση:

Μετά την Κλήρωση

Ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή έχει ισχύ μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023.

Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των επιτυχόντων/ουσών και επιλαχόντων/ουσών ανά Πειραματικό Σχολείο η εφαρμογή ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, προκείμενου να εγγραφούν οι επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στο οικείο Πειραματικό Σχολείο. Στην περίπτωση που ο γονέας/κηδεμόνας δεν επιθυμεί το παιδί του να φοιτήσει στο Πειραματικό Σχολείο της επιτυχίας του φροντίζει για την μετεγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023.

Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις των ΠΕΙ.Σ. και της εισαγωγικής εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή έχει εξαντληθεί, οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για το σχολικό έτος 2022-2023, πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο εκάστοτε ΠΕΙ.Σ. με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του κάθε ΠΕΙ.Σ.. Σε αυτή την κλήρωση δεν μπορεί να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε πειραματικό σχολείο.

Β. Ενημέρωση για τη διαδικασία άρσης των ισοβαθμιών στα αποτελέσματα της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία

Κλήρωση για τα Πρότυπα Σχολεία για την άρση των ισοβαθμιών

Πανελλαδική κατάταξη

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης για την εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία ακολουθεί η απόδοση ενός μοναδικού τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο/α για τα Πρότυπα Σχολεία (Α.Π.Π.Σ). ο οποίος συνδέεται με τον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή. Αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κληρωτίδας είναι ένα πίνακας που περιέχει δυο στήλες η μια με τον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή που αποδόθηκε κατά την οριστική υποβολή της αίτησης και η δεύτερη με τον Α.Π.Π.Σ. που αποδόθηκε από την ηλεκτρονική κληρωτίδα κατά την διαδικασία της κλήρωσης.

Ο παραπάνω πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και παράλληλα αποθηκεύεται με τη μορφή αρχείου xls και pdf, παραδίδεται στον/στην Πρόεδρο της επιτροπής κλήρωσης και υπογράφεται ψηφιακά από αυτόν/ή. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο επισυνάπτεται στο Πρακτικό που συντάσσει η επιτροπή κλήρωσης το οποίο υποβάλλεται στην Δ.Ε.Π.Π.Σ., το Ι.Ε.Π. και στο/στη δικηγόρο ή συμβολαιογράφο που παρίσταται μετά το πέρας της διαδικασίας και στο αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών σχολείων.

Ενημερώνεται η εφαρμογή των αιτήσεων για το αποτέλεσμα της απόδοσης του Α.Π.Π.Σ. και αμέσως μετά οι Διευθυντές των οικείων Π.Σ. εξαγάγουν το αρχείο που περιέχει όλους τους υποψηφίους της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας με αύξουσα σειρά ως τον Α.Π.Π.Σ. χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην κλήρωση. Ο παραπάνω πίνακας με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου ώστε οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον Α.Π.Π.Σ. του υποψηφίου.

Με αυτό τον τρόπο προκύπτει για κάθε σχολική μονάδα μια σειρά κατάταξης των υποψηφίων μαθητών/τριών η οποία θα αξιοποιηθεί στην περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμίας κατά τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας εισαγωγής στο Π.Σ. προκειμένου να καθορισθεί η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων.

