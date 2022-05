Κοινωνία

Συνελήφθη 56χρονος για απάτες σε βάρος εταιρειών ταχυμεταφορών

Συνελήφθη 56χρονος που από κοινού με συνεργούς του πραγματοποιούσαν συστηματικά απάτες σε βάρος υποκαταστημάτων εταιρειών ταχυμεταφορών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 4-5-2022 στην Κηφισιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, 56χρονος ημεδαπός για πλαστογραφία πιστοποιητικών και απάτες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Αναζητούνται οι συνεργοί του.

Ειδικότερα, ο 56χρονος από κοινού με τους συνεργούς του, από το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, πραγματοποιούσαν συστηματικά απάτες σε βάρος υποκαταστημάτων εταιρειών ταχυμεταφορών.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν ως υποψήφιοι αγοραστές κινητών τηλεφώνων μεγάλης αξίας και αφού επιτύγχαναν συμφωνία με τους εκάστοτε πωλητές, κανόνιζαν να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία με τη διαδικασία της αντικαταβολής μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών.

Στο στάδιο της παράδοσης του δέματος στο υποκατάστημα, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας ψεύτικα προφίλ και παριστάνοντας τους πωλητές, έστελναν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο υποκατάστημα, στο οποίο αναφέρονταν δήθεν συμφωνημένη μείωση στο ποσό της αντικαταβολής, συνήθως στο ένα δέκατο περίπου της αρχικά συμφωνηθείσας τιμής.

Μετά από λίγο εμφανίζονταν ο αγοραστής στο υποκατάστημα, και παραλάμβανε το δέμα, καταβάλλοντας το μειωμένο χρηματικό ποσό σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που είχε ο ίδιος αποστείλει.

Προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίηση τους, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης κατά την παραλαβή του δέματος από το υποκατάστημα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης σε υποκατάστημα στην Κηφισιά, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών και κατόπιν επιτήρησης παράδοσης κινητού με τον συγκεκριμένο τρόπο δράσης, εμφανίστηκε ο 56χρονος με πλαστό δελτίο ταυτότητας για να παραλάβει το δέμα και συνελήφθη.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 12 περιπτώσεις απάτης με την ίδια μεθοδολογία.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 56χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα έγγραφα τρίτων προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των συνεργών του συνεχίζεται".

