Μητσοτάκης: Η μεσαία τάξη δεν μπορεί να πληρώσει τη “νύφη” της παγκόσμιας κρίσης

Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 14ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το σχέδιο της κυβέρνησης, οι στόχοι και το μέλλον της παράταξης.

«Μετά τη ρωσική εισβολή όλοι είμαστε σε πόλεμο και σε πολλαπλά επίπεδα. Στο γεωστρατηγικό μέτωπο η ρωσική εισβολή γίνεται μοντέλο προσομοίωσης, στο διπλωματικό γιατί αναδιατάσσει τις συμμαχίες, και στο οικονομικό γιατί οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες. Έχω πει πως χωρίς ευρωπαϊκή λύση δεν θα αντιμετωπιστεί η αιτία του κακού. Προσδοκώ πως οι προτάσεις μας θα εισακουστούν. Όμως δεν αδρανήσαμε το κράτος επιδοτεί το ρεύμα σε νοικοκυριά επιχειρήσεις και αγρότες. Δεν μπορώ να περιμένω όμως να αλλάξει πορεία το αργοκίνητο ευρωπαϊκό υπερωκεάνιο, για αυτό και χθες ανακοίνωσα ένα εθνικό σχέδιο στήριξης. Η μεσαία τάξη δεν μπορεί να πληρώσει τη νύφη της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Έχουμε το θάρρος και διορθώνουμε αυτήν την αδικία.

Από την 1η Ιουλίου εξουδετερώνουμε τις συνέπειες της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η Ελλάδα αντιστέκεται. Μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά κυβέρνηση ξεδιπλώνει ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προγράμματα στην ιστορία του τόπου για να ξέρουμε ποιος στέκεται στο πλευρό του πολίτη και ποιος όχι, αλλά και ποιος είναι ψεύτης και ποιος όχι. Ο κ. Τσίπρας καταγγέλλει το χρηματιστήριο ενέργειας που ο ίδιος ψήφισε, διαφημίζει Ισπανία και Πορτογαλία όταν εκεί το ρεύμα είναι ακριβότερο από την Ελλάδα. Κάθε βήμα του σήμερα δεν μπορεί να υπονομεύσει το αύριο. Κάθε ανήφορος έχει κόπο αλλά έχει και προορισμό, ο κατήφορος οδηγεί προς τα πίσω», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην έναρξη του 14ου τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

«Να ενώσουμε τους πολίτες κάτω από ένα κοινό αίσθημα ασφάλειας»

«Η Ελλάδα τον Ιούλιο του 2019 γύρισε σελίδα. Περάσαμε πολλές κρίσεις, από τον Έβρο και το Αιγαίο έως την πανδημία του κορονοϊού και την ενεργειακή κρίση. Πρέπει να ενώσουμε τους πολίτες κάτω από ένα κοινό αίσθημα ασφάλειας. Να ξαναδώσουμε αυτοπεποίθηση στους Έλληνες, να τους κάνουμε ξανά υπερήφανους. Είμαι υπερήφανος για όλα όσα επιτύχαμε μαζί. Γιατί οικονομία και κοινωνία κρατήθηκαν όρθιες. Οι πολίτες είδαν μεγάλα έργα να προχωρούν. Με χαλύβδινη άμυνα και πολύ ισχυρές συμμαχίες. Στον αντίποδα υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί. Παλεύουν δύο Ελλάδες, αυτή που προχωρά και αυτή που μένει καθηλωμένη. Οι περισσότεροι Έλληνες αναγνωρίζουν ότι όταν χρειάστηκε το κράτος στάθηκε δίπλα τους, εκτιμούν πως φυλάξαμε τα σύνορα μας και κάναμε πιο ισχυρή την Ελλάδα και χαίρονται γιατί το ψηφιακό κράτος κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και γιατί πληρώνουν λιγότερους φόρους και λιγότερες εισφορές. Ωστόσο οι Έλληνες απαιτούν να γίνουμε καλύτεροι. Να κάνουμε λοιπόν τον απολογισμό του έργου μας με σεμνότητα, μας περιμένουν καλύτερες ημέρες και ενωμένοι θα τα καταφέρουμε γιατί είμαστε λαός προκομμένος και μεθοδικός. Η δημοκρατία μας πιο ανθεκτική και η κοινωνία μας πιο ώριμη», σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πυξίδα μας η ευημερία του πολίτη με πολλή δουλειά για τους επόμενους 12 μήνες και για ακόμη 4 χρόνια»

Ανεφερόμενος στο μέλλον της παράταξης είπε πως «Πυξίδα μας η ευημερία του πολίτη με πολλή δουλειά για τους επόμενους 12 μήνες και για ακόμη 4 χρόνια. Πλούσιος ήταν ο προσυνεδριακός διάλογος και η ΝΔ δυνάμωσε έτσι τους δεσμούς της με τους πολίτες. Θα εισηγηθώ την ανανέωση της θητείας του Παύλου Μαρινάκη στην θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Παύλος το αξίζει και μας αξίζει, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Το Συνέδριο του κόμματος μας θα γίνεται κάθε χρόνο, οι πόρτες του θα είναι ανοιχτές και ο αρχηγός του θα εκλέγεται από τις χιλιάδες μέλη και φίλους, η Νέα Δημοκρατία είναι όλης της Ελλάδος και όλων των Ελλήνων. Αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά, γιατί ένα συνέδριο δεν είναι τακτικό εάν γίνεται κάθε 6 χρόνια, εάν δεν αναζητά τις αιτίες της ήττας και ο ένας και μοναδικός υποψήφιος αρχηγός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του. Όταν με εκλέξατε πρόεδρο της ΝΔ δεσμεύθηκα να μεγαλώσω την παράταξη μας και αυτήν την δέσμευση τήρησα στο ακέραιο. Τιμώ και τιμούμε όλους τους προκατόχους μας, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τον Αντώνη Σαμαρά τον Κώστα Καραμανλή, πάντα θυμόμαστε με συγκίνηση αυτούς που δεν είναι πια μαζί μας τον Μιλτιάδη τον Έβερτ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Ευάγγελο Αβέρωφ, τον Γιώργο Ράλλη και κρατώντας πάντα στις καρδιές μας το επιβλητικό όραμα του ιδρυτή μας Κωνσταντίνου Καραμανλή. Όλη η ΝΔ είναι σήμερα εδώ, είμαστε ενωμένοι».

«Είμαστε με την Ουκρανία γιατί είμαστε με την ελευθερία και την δημοκρατία»

«Είμαστε με την Ουκρανία γιατί είμαστε με την ελευθερία και την δημοκρατία. Δεν χωρούν ίσες αποστάσεις. Είμαστε με την Δύση. Υπηρετούμε με συνέπεια τις υποχρεώσεις με τους φίλους μας για να μπορούμε και εμείς να ζητούμε την συμπαράστασή τους εάν αυτό χρειαστεί. Τελεία και παύλα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Υλοποιούμε με συνέπεια όσα έχουμε δεσμευτεί»

Στα οικονομικά της χώρας, ανέφερε πως «Η ανάπτυξη έκλεισε το 21 στο 8,3% την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη, η ανεργία έπεσε κατά 4% και το ΔΝΤ έφυγε από την χώρα δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι προγραμματιζόταν. Παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις υλοποιούμε με συνέπεια όσα έχουμε δεσμευτεί. Έλεγα το 2019 ότι οι Έλληνες πρέπει να πληρώνουν λιγότερους φόρους και σήμερα ο ΕΝΦΙΑ είναι κατά 35% χαμηλότερος. Η εισφορά αλληλεγγύης δεν ισχύει για επαγγελματίες και μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και σύντομα καλώς εχόντων των πραγμάτων δεν θα ισχύει ούτε και για το Δημόσιο. Τον Ιούνιο έρχεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι πολλές δεκάδες άμεσες ξένες επενδύσεις κινητοποιούν την ανάπτυξη, ξεπέρασαν τα 5,5 δισ. ευρώ. Το Ελληνικό επιτέλους προχωρά και το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι του χρόνου γεγονός. Οι διεθνείς πιστοληπτικοί οργανισμοί αναβαθμίζουν την πατρίδα μας εν μέσω πρωτοφανούς καταιγίδας. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 10% για να το πω απλά προσετέθη ένας 15ος μισθός, μία μόνιμη αύξηση συμπαρασύροντας και τα επιδόματα».





«Είπαμε πως η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και το κάναμε πράξη»

«Η πανδημία δοκίμασε στην πράξη την αντίληψή μας για την άρση των ανισοτήτων. Όλες οι πρωτοβουλίες ήταν οριζόντιες. Η επιχείρηση ελευθερία λειτούργησε άψογα.

Μέσα σε λίγους μήνες, η χώρα απέκτησε νέο σύνταγμα, νέο ΠτΔ και για πρώτη φορά χορήγησε δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και ψηφίσαμε ένα δικαιότερο εκλογικό σύστημα. Επιτελικό κράτος σημαίνει ψηφιακό κράτος. Γλυτώσαμε 40 εκατομμύρια ώρες ταλαιπωρίας των πολιτών. Στηρίξαμε τις επιχειρήσεις, ειδικά τους μικρομεσαίους με 8 δισ. επιστρεπτέες προκαταβολές εκ των οποίων τα 5 θα μείνουν στην αγορά. Όλες οι πρωτοβουλίες μας είχαν επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Παιδεία ο βασικός ανελκυστήρας για κοινωνική ανέλιξη. 16.000 προσλήψεις. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε η αξιολόγηση μονάδων και ανθρώπινου δυναμικού. Εφαρμόστηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής αναβαθμίζοντας και το πρώτο έτος του πανεπιστημίου. Πολύ σημαντικό και το εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Για να έλθει το μέλλον πρέπει το παρόν να είναι ασφαλές. Η ανομία και η πολύμορφη τρομοκρατία έχουν βαθιές ρίζες. Τις μολότοφ τις πυροδοτούν και γνωστές πολιτικές αντιλήψεις. Με το περιθώριο φλερτάρουν συχνά και συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Ένα στέκι κουκουλοφόρων θα αντικαθίσταται από μία βιβλιοθήκη.

Όσο και εάν κάποιοι παλεύουν ο δρόμος δεν γυρίζει πίσω. Εξιχνιάστηκαν πρακτικά όλες οι μεγάλες υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Είπαμε πως η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και το κάναμε πράξη. Εμείς αποκαταστήσαμε την ντροπή της Μόριας και της Ειδομένης», ανέφερε.

«Σημαντική η αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας»

«Κεντρικός ο ρόλος της πατρίδας μας στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και στην υπόθεση της συλλογικής απάντησης στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας. Όσον αφορά στις εθνικές μας προτεραιότητες η απάντηση έρχεται από την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, τον καθορισμό ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία αλλά και τις αμυντικές συμφωνίες με ΗΠΑ, Γαλλία και άλλες χώρες. Σημαντική η αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας. Είμαστε η παράταξη της ειρήνης, της συνεργασίας και της ανεξαρτησίας γιατί για εμάς η άμυνα είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι πολιτικές μας έχουν ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο»

«Οι πολιτικές μας έχουν ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο. Καμία κυβέρνηση δεν είχε τολμήσει να φέρει την ψηφιακή κάρτα εργασίας που θωρακίζει τον εργαζόμενο .Δεν είδα καμία δήθεν προοδευτική κυβέρνηση να ασχολείται με τους εργαζομένους στις ταχυμεταφορές, εμείς το κάναμε πράξη. Είναι αλήθεια ότι σε σχέση με άλλους καιρούς τα χρώματα και οι ετικέτες, οι πολιτικοί διαχωρισμοί έχουν ξεθωριάσει. Το νέο δίλημμα είναι πρόοδος ή οπισθοδρόμηση. Ο σύγχρονος πολίτης διεκδικεί το χειροπιαστό αποτέλεσμα στη ζωή του. Η τόλμη και οι ανοιχτές απόψεις είναι στο dna της παράταξής μας. Η ΝΔ είναι το ισχυρότερο κεντροδεξιό κόμμα της Ευρώπης. Δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς κόμμα ούτε και κυβέρνηση μακριά από την κοινωνία. Το βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται η ιδιότητα του στελέχους της ΝΔ είναι μεγάλος, εχθρός μας ο κυβερνητισμός, η έπαρση και ο παραγοντισμός», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εφικτός στόχος η έξοδος από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023»

«Τα συνθήματα «το είπαμε το κάναμε» και το «δίπλα στον κάθε πολίτη» είναι ο οδηγός μας. Υπηρετούμε όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως του τι ψήφισαν. Διεκδικούμε την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023. Είναι στόχος εφικτός», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Η ΝΔ έχει σχέδιο 8ετίας και όραμα 10ετίας»

«Το συνέδριο μας έχει σαφή χρονική έκταση και σαφές πολιτικό μήνυμα, η εμβέλεια του ετήσια και η δράση του κοινωνική. Θα χτίσει τη νέα κυβερνητική 4ετία που έρχεται. Η ΝΔ έχει σχέδιο 8ετίας και όραμα 10ετίας», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η μεσαία τάξη πτωχεύει καθημερινά με «ρήτρα Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν διστάζει να φλομώνει στο ψέμα ακόμα και το κομματικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Παρουσίασε την εικόνα μιας χώρας που ζει μόνο ο ίδιος και οι κολλητοί του.

Νομίζει ότι μπορεί να εξακολουθεί να κοροϊδεύει τον υπόλοιπο κόσμο, κάτι που αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου.

Μπροστά στα αδιέξοδα που ο ίδιος δημιούργησε στους πολίτες προσπαθεί τώρα για μια ακόμη φορά να τους διχάσει. Και το πιο αστείο: παρουσίασε την παράταξή του ως προοδευτική έχοντας δίπλα του όλα τα ορφανά του Καρατζαφέρη.

Το καλύτερο βέβαια το φυλούσε για την ενεργειακή κρίση, που ο ίδιος με τις εγκληματικές επιλογές του έφερε στην Ελλάδα πολύ πριν τον πόλεμο, κάτι που ομολόγησε χθες.

Η μεσαία τάξη για την οποία δήθεν κόπτεται ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες, βυθίζονται κάθε μέρα στην ανασφάλεια και τα αδιέξοδα από το καρτέλ της ενέργειας που 9 μήνες άφησε ανεξέλεγκτο. Και τώρα νομίζει πως με καθρεφτάκια για δήθεν 600 ευρώ αναδρομικά θα τους ξεγελάσει. Οι πολίτες δεν απαιτούν να γίνει καλύτερος ο ίδιος και οι αποτυχημένοι υπουργοί του, απαιτούν να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα, μήπως και σώσουμε ό,τι σώζεται.

Δυστυχώς η μεσαία τάξη, μαζί με όλους τους πολίτες πλην των λίγων φίλων του κ. Μητσοτάκη, δεν πληρώνουν απλά και μόνο την παγκόσμια κρίση. Πτωχεύουν καθημερινά με «ρήτρα Μητσοτάκη».

