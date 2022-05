Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Καβάλα: Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το αποτρόπαιο έγκλημα, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα 2 παιδιών από την Καβάλα.

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καβάλα, καθώς, ένας 55χρονος σκότωσε την 43χρονη σύζυγό του μέσα στον χώρο εργασίας του θύματος στις Πηγές του δήμου Νέστου Καβάλας.

Για ασφυκτικό θάνατο που προκλήθηκε από τα χέρια του δράστη κάνει λόγο η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας στην ανακοίνωση της, για τη δολοφονία της 43χρονης φαρμακοποιού, ο οποίος φέρεται να την σκότωσε γιατί ήθελε να τον χωρίσει.

Από χθες κάτοικοι του χωριού και όχι μόνο αφήνουν λίγα λουλούδια στη μνήμη της άτυχης γυναίκας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τις πρώτες καταθέσεις, με πιο σημαντική αυτή της υπαλλήλου του φαρμακείου ενώ ακόμη έχουν στα χέρια τους και εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, το οποίο δείχνει τα όσα σοκαριστικά συνέβησαν.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 43χρονη αντιστάθηκε, αλλά υπέφερε καθώς ο σύζυγος της την στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια.

Ο καθ’ ομολόγιαν δράστης συνεχίζει να νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Καβάλας, εκτός κινδύνου και φρουρούμενος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη σήμερα (6/5) πρώτες πρωινές ώρες σε οικισμό της Καβάλας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, 55χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος της 43χρονης ημεδαπής συζύγου του.

Συγκεκριμένα χθες απογευματινές ώρες, ανωτέρω δράστης ευρισκόμενος στο χώρο εργασίας της 43χρονης, της προκάλεσε με τα χέρια του ασφυκτικό θάνατο, ενώ στη συνέχεια αυτοτραυματίσθηκε με μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος του.

Έπειτα από τηλεφωνική κλήση του 55χρονου στο Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας, κατά την οποία ενημέρωσε για το συμβάν, αστυνομικοί του ανωτέρω Τμήματος Ασφάλειας και του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν την θανούσα και τον δράστη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας.

Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ανωτέρω νοσοκομείο.

Κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, ένα κοπίδι και μία θήκη μαχαιριού.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας».





Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα - Νέα μέτρα: Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα λάβουν

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν ανήλικους σε πάρκο

Κρήτη: Παιδί έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε ξενοδοχείο