Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν υποχρεώνουν τις γυναίκες να φορούν δημόσια μπούρκα

Ακόμη ένας περιορισμός κατά των γυναικών, στο Αφγανιστάν που γίνεται ολοένα και πιο οπισθοδρομικό όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων.

Ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν ζήτησε σήμερα από τις Αφγανές να φορούν δημοσίως μπούρκα, το ισλαμικό ένδυμα που καλύπτει όλο το σώμα και το πρόσωπο, επιβάλλοντας ακόμη έναν περιορισμό στις γυναίκες, οι οποίες έχουν δει τα δικαιώματά τους να συρρικνώνονται από τότε που το ισλαμιστικό κίνημα κατέλαβε την εξουσία στο Αφγανιστάν.

“Θα πρέπει να φορούν τσάντρι (σ.σ. άλλο όνομα της μπούρκας), διότι είναι παραδοσιακό και δείχνει σεβασμό”, αναφέρει το διάταγμα που υπέγραψε ο Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα και παρουσιάστηκε σήμερα από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν σε δημοσιογράφους στην Καμπούλ.

“Οι γυναίκες που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε πολύ μεγάλες θα πρέπει να καλύπτουν το πρόσωπό τους όταν βρίσκονται μπροστά σε έναν άνδρα που δεν ανήκει στην οικογένειά τους”, προκειμένου να αποφύγουν να τον προκαλέσουν, σημειώνει το διάταγμα.

Αν δεν έχουν κάποια σημαντική δουλειά να κάνουν εκτός σπιτιού, “είναι καλύτερο να παραμένουν μέσα”, προσθέτει.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021 υποσχόμενοι μια πιο ανεκτική διακυβέρνηση σε σχέση με το πρώτο τους καθεστώς το 1996-2001. Όμως έκτοτε έχουν περιορίσει τα δικαιώματα των Αφγανών, κυρίως των γυναικών και των κοριτσιών, οι οποίες αποκλείστηκαν από την εκπαίδευση και μεγάλο μέρος του δημόσιου τομέα.

