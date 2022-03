Κόσμος

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν στις γυναίκες να πηγαίνουν στα πάρκα με άνδρες

Ολοένα και αυξάνονται οι περιορισμοί στη δημόσια ζωή για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν.

Το υπουργείο Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Διαφθοράς των Ταλιμπάν διέταξε σήμερα όλα τα πάρκα ψυχαγωγίας στην Καμπούλ να διαχωρίζουν τους επισκέπτες με βάση το φύλο, γεγονός που σημαίνει ότι τα μέλη μιας οικογένειας δεν θα μπορούν πλέον να πηγαίνουν μαζί σε αυτούς τους χώρους.

Σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που εξέδωσε το υπουργείο, οι γυναίκες επιτρέπεται να επισκέπτονται πάρκα ψυχαγωγίας όπου υπάρχουν θεματικά παιχνίδια και δραστηριότητες στην Καμπούλ και στις παρακείμενες περιοχές από την Κυριακή ως την Τρίτη φορώντας την ισλαμική χιτζάμπ και οι άνδρες μόνο από την Τετάρτη ως το Σάββατο.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν επιβάλλει όλο και περισσότερους περιορισμούς στη δημόσια ζωή.

Την Τετάρτη οι Ταλιμπάν ήραν την υπόσχεση παροχής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κορίτσια μέχρι νεωτέρας, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη χώρα με διαδηλώσεις από εκπαιδευτικούς, μαθήτριες και ακτιβίστριες των δικαιωμάτων των γυναικών.

Διεθνείς οργανώσεις και ξένες κυβερνήσεις έχουν καλέσει τους Ταλιμπάν να επανεξετάσουν άμεσα την απόφασή τους.

Την Παρασκευή δεκάδες γυναίκες εμποδίστηκαν από το να επιβιβαστούν σε πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ επειδή δεν συνοδεύονταν από κάποιον άνδρα.

"Το έμφυλο απαρτχάιντ στο Αφγανιστάν κλιμακώνεται με τρομακτικούς ρυθμούς", έγραψε στο Twitter η Χέδερ Μπαρ, μια πρώην ανώτερη ερευνήτρια για το Αφγανιστάν στην μκο Human Rights Watch" αντιδρώντας στην απόφαση αυτή των Ταλιμπάν.

