Κικίλιας: Μέλημά μου τα έσοδα από τον τουρισμό να καταλήγουν στην ελληνική οικογένεια

Τι ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού για τα πρώτα στοιχεία από τις κρατήσεις για φέτος το καλοκαίρι αλλά και τη στήριξη στους επαγγελματίες του κλάδου

«Στόχος μας είναι να επιμηκύνουμε το τουριστικό μοντέλο σε όλους τους προορισμούς. Φιλοδοξούμε να έχουμε τουρίστες -κάτι που μεταφράζεται σε εισόδημα για τη μέση ελληνική οικογένεια- μέχρι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο», επισήμανε ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “MEGA Σαββατοκύριακο” και τους δημοσιογράφους, Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα.

Ο Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στα πολύ θετικά -όπως τα χαρακτήρισε- μηνύματα από τις κρατήσεις και τις αφίξεις των πρώτων τουριστών στη χώρα μας, φέρνοντας ως παράδειγμα τα ελπιδοφόρα στοιχεία που εισέπραξε στο πρόσφατο ταξίδι του στη Ρουμανία, η οποία αποτελεί την πρώτη χώρα στον οδικό τουρισμό στην Ευρώπη.

«Πάνω από 1,5 εκατ. ταξιδιώτες αναμένονται, μόνο από τη Ρουμανία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα: Θάσο Καβάλα, Πιερία και φυσικά Χαλκιδική. Όπως ανέφεραν δε οι τουριστικοί πράκτορες με τους οποίους συναντήθηκα στο Βουκουρέστι, η Ελλάδα αποτελεί τον νούμερο “ένα” προορισμό για τους Ρουμάνους φέτος. Αυτή την εβδομάδα, θα βρεθώ στη Σερβία, συνεχίζοντας τη στρατηγική “door to door” για να καλύψουμε το όποιο κενό υπάρχει από το ομολογουμένως μικρό ποσοστό Ρώσων επισκεπτών που είχαμε στη Βόρεια Ελλάδα», σημείωσε, προαναγγέλλοντας σειρά επιτόπιων επισκέψεων και σε τουριστικούς προορισμούς του εσωτερικού, προκειμένου -όπως είπε- να έχει προσωπική εικόνα.

«Το μέλημά μου και η μόνιμη σκέψη μου είναι πώς από τον τουρισμό τα έσοδα και το συνάλλαγμα καταλήγουν αδιαμεσολάβητα στον Έλληνα, στην μικρή ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. Σε αυτόν ο οποίος δίνει τα προϊόντα του στον ελληνικό τουρισμό, στο εμπόριο, στους καταστηματάρχες, στον αγρότη, στους εργαζόμενους», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Αναφερόμενος στα μηνύματα από το Πάσχα και την Πρωτομαγιά, ο Υπουργός Τουρισμού έκανε λόγο για «εντυπωσιακά» στοιχεία. «Ενδεικτικά, η πληρότητα στη Θάσο ήταν στο 90% και στη Χαλκίδα στο 100%» τόνισε για να προσθέσει: «Προσωπικά, προβλέψεις γενικά δεν κάνω. Και δε θα κάνω ούτε φέτος για τον τουρισμό. “Ταμείο” θα κάνουμε στο τέλος του 2022. Είναι σημαντικό, όμως, ότι βλέπουμε ότι αυξάνει τόσο ο μέσος χρόνος της παραμονής των επισκεπτών στη χώρα μας, όσο και τα χρήματα που αφήνουν οι τουρίστες».

Ο Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στη μεθοδική προετοιμασία που προηγήθηκε τον χειμώνα και τη στρατηγική που ακολουθήθηκε, με το άνοιγμα νέων τουριστικών προορισμών, αλλά και στους καρπούς που πλέον είναι ορατοί από την προσπάθεια εξωστρέφειας της χώρας. «Αντιμετωπίζουμε όλες τις κρίσεις -και ως Κυβέρνηση και ως κοινωνία και ως χώρα- τριάντα τρεις μήνες τώρα, με σύνεση και αποτελεσματικότητα.

Η πανδημία και ο τρόπος που την αντιμετωπίσαμε, ειδικά στα πρώτα της κύματα, οδήγησε σε ένα rebranding της χώρας στο εξωτερικό και μας καθιέρωσε ως έναν ασφαλή προορισμό. Ήταν τεράστια επιτυχία του Πρωθυπουργού και όλων όσοι ασχολήθηκαν με την προσπάθεια εξωστρέφειας της χώρας, γεγονός που “επιστρέφει” φέτος με μισό εκατομμύριο ταξιδιώτες με απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Ήδη στην Αττική -που αντιστοιχεί στο μισό ΑΕΠ της χώρας- οι επιχειρηματίες του χώρου με ενημερώνουν ότι τόσους πολλούς τουρίστες από τις ΗΠΑ, για τον μήνα Απρίλιο, είχαμε πολλές δεκαετίες να δούμε στο κέντρο της Αθήνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού, ο κ. Κικίλιας στάθηκε στη σημασία της σημαντικής παρέμβασης της Κυβέρνησης με την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού και κάλεσε τους επιχειρηματίες του χώρου να σεβαστούν -όπως είπε- τους εργαζόμενούς τους.

«Δεν θέλω να αδικήσω τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών του τουρισμού και των ιδιοκτητών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Τουρισμού, προσθέτοντας: «Είναι πολύ σημαντικό, όλοι να καταλάβουν ότι οι πρεσβευτές μας για τον τουρισμό είναι οι εργαζόμενοί μας. Και δικαιούνται μέρισμα της επιτυχίας του τουρισμού. Ως εκ τούτου, συστήνω με θέρμη, στους επιχειρηματίες να δώσουν καλύτερα πληρωμένες δουλειές και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αναγνωρίζω ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου, είναι εξαιρετικοί. Για αυτούς όμως που δεν είναι σωστοί, θα υπάρχουν και έλεγχοι και κυρώσεις. Κυρίες και κύριοι που σας ανήκουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, θα σεβαστείτε τους εργαζομένους στον ελληνικό τουρισμό».

Ο κ. Κικίλιας μίλησε και για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού -ύψους 30 εκατ. ευρώ- που θα “τρέξει” από την 1η Ιουλίου. «Το πρόγραμμα συμφωνήθηκε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Τουρισμού, πριν από δέκα ημέρες. Ανέφερα στον Πρωθυπουργό ότι αυτό το κομμάτι των Ελλήνων που δυσκολεύονται και ζορίζονται πιο πολύ από όλους από ενεργειακή κρίση, πληρώνοντας υψηλούς λογαριασμούς -ενώ δεν έχει- και που τους στηρίζουμε συνεχώς -ως οφείλουμε- ενεργειακά, θα πρέπει να βοηθηθούν επίσης για να μπορέσουν να πάρουν τα παιδιά και την οικογένειά τους και να επισκεφθούν έναν νησιωτικό ή ηπειρωτικό προορισμό, στην πανέμορφη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, αποφάσισε και το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε 30 εκατ. ευρώ φέτος να διατεθούν, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, για τους Έλληνες που δεν μπορούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές».

Όπως τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού, η διαδικασία θα είναι σαν το “free pass” και το voucher για τους δικαιούχους θα έχει ισχύ για όλο το χρόνο, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όποτε ο ωφελούμενος το επιθυμεί, χωρίς περιορισμούς. «Βρισκόμαστε “Δίπλα στον πολίτη” -όπως είναι και το κεντρικό σύνθημα του 14ου Συνεδρίου μας- και το αποδεικνύουμε σε κάθε κρίση με τη στήριξη την οποία δίνουμε στον Έλληνα εργαζόμενο και στους πιο ευάλωτους», είπε ο κ. Κικίλιας.

Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού αναφορικά με το ενδεχόμενο να υπάρξουν διακοπές ρεύματος σε τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας της εισαγόμενης ενεργειακής κρίσης, τόνισε ότι υπάρχει η διαβεβαίωση από την Προεδρία της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Ενέργειας, τον ΔΕΔΔΗΕ και όλους τους συναρμόδιους φορείς ότι οι τουριστικοί προορισμοί θα προασπιστούν, ενεργειακά, σε κάθε περίπτωση. «Με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε. Το προλαμβάνειν είναι ανώτερο το θεραπεύειν», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

