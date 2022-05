Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ – Δένδιας: η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν φοβάται κανέναν

Μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών από το βήμα του 14ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα θα απαντά σε κάθε πρόσκληση επί του πεδίου απέστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση της χώρας μας στην ουκρανική κρίση σημειώνοντας ότι η Ελλάδα τάχθηκε ανεπιφύλακτα στο πλευρό της διεθνούς νομιμότητας και δεν υπάρχει δρόμος στη μέση.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τη ΝΔ «κόμμα των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών, των πατριωτών και των επιχειρημάτων» που, όπως είπε, «δικαιώθηκε στις μεγάλες εθνικές της επιλογές και προχώρησε σε ιστορικά ορθές γεωπολιτικές επιλογές». Όπως τόνισε, η χώρα μας επιλέγει σήμερα τη σωστή πλευρά, την πλευρά της ελευθερίας και της διεθνούς νομιμότητας και αποτελεί πυλώνας σταθερότητας «η Ελλάδα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι συνεχιστής της παρακαταθήκης του Κωνσταντίνου Καραμανλή», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έκανε μία αναδρομή στους προηγούμενους ηγέτες της ΝΔ δίνοντας έμφαση στην καταπολέμηση των ακραίων δυνάμεων και πρόσθεσε: «Ό,τι και να λέει η Αριστερά, εμείς σταματήσαμε τον νεοναζισμό, εμείς τους πήγαμε εκεί που ανήκουν επί κυβέρνησης Σαμαρά».

Ο κ. Δένδιας υποστήριξε ότι η οικονομία -παρά την κρίση- αντέχει και αναπτύσσεται γιατί η Ελλάδα είναι ασφαλής επενδυτικός προορισμός και έκανε λόγο για «μεγάλες επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική» τις συμφωνίες για την ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, καθώς και την παραπομπή στη Χάγη της συμφωνίας ΑΟΖ με την Αλβανία.

Επίσης, χαρακτήρισε επιτυχίες τη συμφωνία με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, καθώς και αυτές με τα ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία.

«Έχουμε υπογράψει συνολικά 200 συμφωνίες, εκ των οποίων 155 διμερείς και 45 πολυμερείς», είπε ο υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί επιτυχία ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας στην επίλυση κρίσεων στην περιοχή.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε πραγματικότητα την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα διευρύνει τον ζωτικό της χώρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλάει καθαρά και ξάστερα στους Τούρκους μέσα στην Άγκυρα», ανέφερε για να συμπληρώσει ότι «η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν φοβάται κανέναν».

Όπως σημείωσε, η χώρα μας έκανε τη σωστή επιλογή με την κρίση στην Ουκρανία, μία επιλογή που επιβάλλουν οι σταθεροί άξονες της εξωτερικής πολιτικής μας.

Επίσης, αναφέρθηκε στην κουλτούρα της Ρωσίας, την οποία «σεβόμαστε και τιμούμε» και τόνισε: «Υπάρχει η Ρωσία τού Ντοστογιέφσκι και του Τολστόι, η Ρωσία των τεχνών και της κουλτούρας. Αυτή τη Ρωσία θέλουμε και όχι τη Ρωσία που καταστρέφει χώρες, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει την ασφάλεια της Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει να κάνει με την άλλη Ρωσία, όχι με αυτήν».

Ακόμη, ο κ. Δένδιας μίλησε για τη στάση της χώρας μας απέναντι στην ουκρανική κρίση.

«Με ρωτούν γιατί δεν καθόμαστε στη μέση όπως άλλα κράτη και κοιτούν ανατολικά μας. Δεν υπάρχει δρόμος στη μέση, ο μόνος δρόμος είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διεθνής νομιμότητα, και η Ελλάδα εκεί στέκεται πάντα», επεσήμανε.

Προειδοποίησε, δε, την Τουρκία ότι «δεν δεχόμαστε κανενός είδους απειλές και τετελεσμένα» και υπογράμμισε: «Θέλουμε φιλικές σχέσεις με όλους, αλλά θα συνεχίσουμε να απαντάμε επί του πεδίου σε κάθε πρόκληση. Μερικοί στη γειτονιά μας πρώτα παρανομούν και μετά διαπραγματεύονται την παρανομία με ένα νόμιμο δικαίωμα δικό σου. Αυτά να τα ξεχάσουν».

Πιστεύουμε στην Ελλάδα. Πιστεύουμε στον Έλληνα. Πιστεύουμε στη συνοχή της κοινωνίας μας. Στεκόμαστε δίπλα στους αδύναμους. Είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα. Το μεγάλο φιλελεύθερο κόμμα. Το κόμμα των πολλών. Το σπίτι μου από μικρό παιδί (από την ομιλία μου στο 14ο Συνέδριο της ΝΔ). pic.twitter.com/cNMUjcI2bG — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 7, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών έκλεισε την ομιλία του με μία προσωπική αναφορά, λέγοντας πως η ΝΔ «είναι τα σκαλιά της ζωής μου και τα πέρασα όλα, ως στέλεχος, ως βουλευτής και ως υπουργός, αλλά πάνω απ' όλα είμαι στρατιώτης της παράταξης και υπηρέτης».

