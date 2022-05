Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ: Νίκησε και έκανε “άλμα” τετράδας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας ανώτερος Κολοσσός Ρόδου δεν άφησε περιθώρια στον ΠΑΟΚ και νικώντας τον 69-60, εξασφάλισε την 3η θέση

Έχοντας την υπεροχή και τον έλεγχο στο ματς από το πρώτο δεκάλεπτο και μετά ο Κολοσσός υπέταξε σήμερα στη Ρόδο, για την 25η αγωνιστική της Basket League, τον ΠΑΟΚ με 69-60. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 4η συνεχή νίκη του και οριστικά την τρίτη θέση τη βαθμολογία με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Κορυφαίος για τους νησιώτες ήταν ο Τζόρνταν Φλόιντ (19π., 6 ριμπ., 4 ασίστ). Το έργο του στήριξε άριστα ο Σον Μίλερ (13π., 11 ριμπ., 2 ασ.).

Πρώτος σκόρερ για τον «Δικέφαλο», στον οποίο κόστισαν τα 17 λάθη, ήταν ο Τζερμέιν Λοβ (21π., με 11/13 βολές, 4 ασ., 1 κλ.). Η ήττα, δε, τον αφήνει εκτός πλέι οφ.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης οπαδοί του ΠΑΟΚ που παρακολούθησαν δια ζώσης το ματς, βράβευσαν τον αρχηγό του Κολοσσό και επί σειρά ετών αρχηγό των «ασπρόμαυρων», Βαγγέλη Μαργαρίτη, για την προσφορά του στον «Δικέφαλο».

Τα δεκάλεπτα: 9-12, 31-26, 50-42, 60-60

Κακό ποιοτικά το παιχνίδι στο πρώτο μισό του, με τον ΠΑΟΚ να περιορίζει αποτελεσματικά, με άμυνα ζώνης, τον Κολοσσό και να έχει τα ηνία στο 11’ με 9-14.

Οι Ροδίτες, με βασικό κινητήριο μοχλό τον Φλόιντ και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των «ασπρόμαυρων», «απάντησαν» με επιμέρους 12-5 και προηγήθηκαν στο 15’ με +3 (22-19). Απόσταση που ανέβασαν στο +10 στο 25’ (41-31). Ο «Δικέφαλος» μείωσε στους 5 πόντους στο 27’ (45-40), ο Κολοσσός, ωστόσο, ξέφυγε εκ νέου με +9 στο 31’ (52-43) και με +11 στο 33’ (55-44).

Οι Θεσσαλονικείς πλησίασαν στους 4 πόντους (59-55), στα 3’28’’ για τη λήξη, η προσπάθειά τους, ωστόσο, έμεινε εκεί. Με την... υπογραφή του Φλόιντ και ένα επιμέρους 8-4, οι γηπεδούχοι πήραν το ματς με 69-60.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Ζαχαρής, Μπακάλης

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Μομίροφ 10 (1), Γουίλιαμς 7 (1), Μίλερ 13 (1), Σλαφτσάκης , Ποτ 4, Μαργαρίτης 9 (2), Μπιλλής 4, Τιλί 3, Φλόιντ 19 (1)

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Γκριν 7 (1), Λοβ 21, ΝτιΛίο, Καμπερίδης 4 (1), Ρένφρο 6, Ρίβερς 7 (1), Λι 2, Χριστοδούλου 5 (1), Καμαριανός, Μάντζαρης, Τολιόπουλος 3 (1), Γιάνκοβιτς 5 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Συνέδριο ΝΔ – Γεωργιάδης: Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του

Eurovision 2022: Ρεύμα “χτύπησε” την τραγουδίστρια της Σουηδίας

Γυναικοκτονία στην Καβάλα: Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών