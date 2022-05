Αθλητικά

Open Μαδρίτης: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον τελικό

Αποκλείστηκε ο Έλληνας πρωταθλητής, ηττήθηκε από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ποιον θα αντιμετωπίσει ο Γερμανός τενίστας στον τελικό.

Στα ημιτελικά του Οπεν της Μαδρίτης σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-2) από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με τον Γερμανό να παίρνει άτυπη ρεβάνς για την ήττα του στα ημιτελικά του Μόντε Κάρλο. Στο τελικό το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό, Κάρλος Αλκαράθ.

Τα αβίαστα λάθη που συνόδευσαν το παιχνίδι του Τσιτσιπά στο πρώτο σετ, απλοποίησαν το έργο του Ζβέρεφ, ο οποιος κρατώντας το σερβις του δεν απειλήθηκε μέχρι το 6-4. Στο δεύτερο ο Έλληνας πρωταθλητής και Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης αξιοποίησε τα απογοητευτικά σερβις του Γερμανού και σημειώνοντας το break έφτασε στο 6-3, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τα σετ. Στο τρίτο όμως η έλλειψη συγκέντρωσης στοίχισε στον Τσιτσιπά, ο οποίος είδε τον Ζβέρεφ να απαντά με δικό του break και κρατώντας το σερβις του να φτάνει άνετα στο 6-2, «αρπάζοντας» την πρόκριση για τον τελικό.

Το τουρνουά της Μαδρίτης, το οποίο ο 25χρονος Γερμανός έχει κατακτήσει δύο φορές (2018 και 2021), είναι το Masters 1000 που είναι το πιο επιτυχημένο για αυτόν (19 νίκες - 2 ήττες). Το απέδειξε, άλλωστε απόψε, «φιμώνοντας» τον Τσιτσιπά και αποκλείοντας τον από τη συνεχεία, σε λίγο λιγότερο από δύο ώρες.

Τώρα έχει περίπου 17 ώρες μπροστά του για να αναρρώσει πριν από τον τελικό, που είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Κυριακής (8/5).