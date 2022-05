Κοινωνία

Σχολεία: Πότε ξεκινούν Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πανελλαδικές Εξετάσεις

Αντίστροφη μέτρηση για την λήξη των μαθημάτων. Ντεμπούτο για την ελληνική PISA.

Δύο εβδομάδες έμειναν μέχρι τη λήξη των μαθημάτων για τα Λύκεια. Την Παρασκευή, 20 Μαΐου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των τριών τάξεων τόσο των Γενικών, όσο και των Επαγγελματικών Λυκείων, ημερησίων και εσπερινών, θα πάνε τελευταία φορά για φέτος στο σχολείο και τη Δευτέρα, 23 Μαΐου, ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου.

Ειδικότερα, οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Νωρίτερα από πέρσι θα διεξαχθούν φέτος οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για τους μαθητές και μαθήτριες των ΓΕΛ έχουν προγραμματιστεί στις 3-10 Ιουνίου, ενώ για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ στις 2-17 Ιουνίου. Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς έχει αρχίσει και στα Γυμνάσια, με την τελευταία ημέρα μαθημάτων να είναι η 30η Μαΐου. Οι εξετάσεις στο Γυμνάσιο θα διεξαχθούν 1-15 Ιουνίου.

Τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία θα κλείσουν αργότερα, στις 15 Ιουνίου.

Ντεμπούτο της ελληνικής PISA

Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη, 18 Μαΐου, το «ντεμπούτο» τους κάνουν οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα, ή αλλιώς «ελληνική PISA», στη Νεοελληνική Γλώσσα και των Μαθηματικά για 6.000 μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης των Δημοτικών σχολείων και 6.000 της Γ' τάξης των Γυμνασίων.

Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές, αλλά τα αποτελέσματα θα συλλέγονται ανώνυμα και δεν θα προσμετρώνται στους βαθμούς των μαθητών.

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αλλαγή στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων

Για πρώτη φορά, οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίστηκαν από τα ίδια τα ΑΕΙ, γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε διαφορές στον υπολογισμό των μορίων.

Φέτος οι συντελεστές βαρύτητας ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.

Διατηρείται το μέτρο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) και η δυνατότητα κατάθεσης δυο μηχανογραφικών, ένα για τα ΑΕΙ και ένα για τα ΙΕΚ.

Οι μαθητές και μαθήτριες των ΓΕΛ θα ξεκινήσουν τις Πανελλήνιες με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των ΕΠΑΛ με τα Νέα Ελληνικά.

