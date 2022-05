Παράξενα

Ναύπλιο: Ο γάμος που... σήκωσε στο πόδι την πόλη (βίντεο)

Ο γάμος ενός ζευγαριού αναστάτωσε το Ναύπλιο. Δείτε γιατί...

Θορυβώδης ήταν ο γάμος ενός ζευγαριού στο Ναύπλιο το απόγευμα του Σαββάτου 7 Μαΐου.

Οι νεόνυμφοι έφυγαν από την εκκλησία της Ευαγγελίστριας όπου παντρεύτηκαν, συνοδεία φορτηγών και υπό τον δυνατό ήχο από τις κόρνες τους.

Ο γαμπρός, επαγγελματίας οδηγός και από μικρό παιδί στα φορτηγά δηλώνει πως η μεγαλύτερη αγάπη του είναι το φορτηγό και αυτή την αγάπη θα προσπαθήσει να μεταδώσει και στον γιο του.

Συνολικά 4 φορτηγά και με οδηγούς φίλους του γαμπρού συνόδευσαν τους νεόνυμφους για την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία του γάμου τους στην παραλία της πόλης με θέα το Μπούρτζι.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

