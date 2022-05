Υγεία - Περιβάλλον

“Γιατρός για όλους”: Πώς θα λειτουργεί

Προσωπικός γιατρός για όλους τους πολίτες. Τι αλλάζει.

Αλλάζει η εικόνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα από την ερχόμενη εβδομάδα όπου ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο «Γιατρός για όλους» και θεσμοθετείται ο προσωπικός γιατρός για την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ.

Το επόμενο εξάμηνο όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τον προσωπικό τους γιατρό, η επιλογή είναι ελεύθερη και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι δωρεάν. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν γιατρό.

Ο προσωπικός γιατρός θα παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών παρέχονται εντός των δημοσίων μονάδων ΠΦΥ των Τοπικών Δικτύων ΠΦΥ, των ιδιωτικών ιατρείων και κατ' οίκον και περιλαμβάνουν ενημέρωση του πολίτη για την πρόληψη, συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων, διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων, υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας και δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του προσωπικού γιατρού. Δηλαδή ο πολίτης θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση, παραπεμπτικό για την επόμενη κίνηση στο Σύστημα Υγείας από τον προσωπικό γιατρό.

Όλοι οι πολίτες αποκτούν προσωπικό γιατρό

Ο κύριος στόχος του νομοσχεδίου «Γιατρός για όλους» είναι, να αποκτήσουν όλοι οι πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα τον προσωπικό τους γιατρό, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους, δίνοντας παραδείγματα για το πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα.

Η εγγραφή θα γίνεται δωρεάν, με απλό τρόπο, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο προσωπικός γιατρός θα είναι ο σύμβουλος υγείας του πολίτη. Θα συμβουλεύει προσωπικά και εξατομικευμένα τον πολίτη για προγράμματα πρόληψης, όπως για παράδειγμα τη σημασία της μαστογραφίας στις γυναίκες άνω των 50 ετών, έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή. Στόχος να φτάσουμε ακόμη και να ξεπεράσουμε τους ευρωπαϊκούς δείκτες, δηλώνει ο κ. Θεμιστοκλέους.

Επίσης, θα συμβουλεύει προσωπικά τους πολίτες για προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας, για παράδειγμα προγράμματα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και τη σημασία της υιοθέτησης υγιεινού τρόπου ζωής.

Θα κατευθύνει τον πολίτη εντός του συστήματος. Για παράδειγμα, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Θεμιστοκλέους, σε έναν ασθενή με καρκίνο ο προσωπικός γιατρός θα συντονίζει την «πορεία» του εντός του συστήματος, θα τον κατευθύνει πού θα χειρουργηθεί, πού θα κάνει τις συμπληρωματικές θεραπείες, πού θα κάνει την αποκατάσταση.

Οι πολίτες θα αποκτήσουν το δικό τους ψηφιακό φάκελο υγείας με τον οποίο θα έχουν σημαντικά οφέλη για τους ίδιους προσωπικά αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο.

Τι κάνει ο πολίτης για την απόκτηση προσωπικού γιατρού

Ο πολίτης επιλέγει ελεύθερα από τους γιατρούς που θα συμμετέχουν ως προσωπικοί ιατροί στην περιοχή που διαμένει. Μπορεί να είναι γιατροί Κέντρων Υγείας, των ΤοΜΥ, συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ ή και ιδιώτες γιατροί. Επίσης, αν βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν γιατροί, θα μπορεί να επιλέξει και γιατρό από άλλη περιοχή και να τον συμβουλεύεται με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ως προσωπικοί γιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό.

Δύνανται ως προσωπικοί γιατροί να ορίζονται και γιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και παιδίατροι για τα παιδιά. Σε αυτήν την περίπτωση δύναται οι γιατροί αυτοί να είναι και ιδιώτες.