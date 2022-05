Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο” - Τελικός: Νικητής... ετών 14! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι εντυπωσίασαν και όλοι διεκδίκησαν μια θέση στο όνειρο, αλλά ο Μεγάλος Νικητής ήταν μόνο ένας...

Βραδιά Τελικού ήταν χθες, Σάββατο 7 Μαΐου, για τον ΑΝΤ1, και στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» ζήσαμε μοναδικές στιγμές, συγκλονιστικές εμφανίσεις και έντονα συναισθήματα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα, μαζί με τους Νικόλα Ράπτη και Σταύρο Σβήγκο υποδέχθηκαν τους 12 εντυπωσιακούς φιναλίστ, οι οποίοι ανέβασαν στη σκηνή του σόου ένα τελευταίο act, με σκοπό να κερδίσουν τον τίτλο, αλλά και το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Το Σάββατο 7 Μαΐου υποκλιθήκαμε στη μαγεία και το ταλέντο των: Kings Don't Care, Christian Wedoy & Melanie Simic, Ευφραιμίας Χαλιλοπούλου, Δημήτρη Τσίγγου, Κωνσταντίνου Τσαμαδού, Kseniia Kochenkova, First Bollywood Dance Academy Greece, Gennady Papizh, Μαριλένης Κουντούρη & Αλέξανδρου Παπανδρέου, SKT Street Workout, Les Felines και Body control crew.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι εντυπωσίασαν και όλοι διεκδίκησαν μια θέση στο όνειρο, αλλά ο Μεγάλος Νικητής, που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των θετικών ψήφων των τηλεθεατών, ήταν μόνο ένας, ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ. Ο 15χρονος, ένα μικρό παιδί αγροτικής οικογένειας από το Ψάρι Κορινθίας που πηγαίνει ακόμα σχολείο, ερμήνευσε άλλο ένα δημοτικό τραγούδι υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και η φωνή του ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα, ενώ, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, με το έπαθλο των 50.000 ευρώ, θα βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του.

Τη 2η θέση κατέλαβε το χορευτικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη KINGS DON'T CARE, παρουσιάζοντας μια άκρως δυναμική χορογραφία που περιελάμβανε χορευτικούς σχηματισμούς με αλλαγές κουστουμιών, ενώ την 3η θέση συμπλήρωσε το χορευτικό δίδυμο από την Κύπρο, η 11χρονη ΜΑΡΙΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ και ο 13χρονος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ που ξεσήκωσαν τη σκηνή χορεύοντας tango, cha cha και salsa με hip hop!

Η φαντασμαγορική απονομή του τίτλου, αλλά και του επάθλου των 50.000 στον Μεγάλο Νικητή, έγραψαν το συγκινητικό φινάλε του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο».

#GGT

Instagram

@greecegottalent

Facebook

@GreeceGotTalent

Twitter

@GreeceGotTalent

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Δικηγόρος Έλενας Αθανασοπούλου: υπάρχουν στοιχεία και μάρτυρες (βίντεο)

Ναύπλιο: Ο γάμος που... σήκωσε στο πόδι την πόλη (βίντεο)

Γιορτή της Μητέρας: Σταρ του Χόλιγουντ που δεν κάνουν χωρίς... τη μαμά τους!