Βουλγαρία: πυρκαγιά με νεκρούς σε οίκο ευγηρίας

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε γηροκομειο.

Τέσσερις τρόφιμοι ενός οίκου ευγηρίας έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Βουλγαρία, έπειτα από μια πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βάρνα (ανατολικά), τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα θύματα είναι άνδρες ηλικίας 70-73 ετών και μία γυναίκα 88 ετών, ανέφερε μία εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Πέτια Κούποβα, διευκρινίζοντας πως μια γυναίκα ηλικίας 83 ετών βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου.

Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, την οποία προκάλεσε ένας ένοικος που πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Ο συγκεκριμένος οίκος ευγηρίας, όπως και άλλα τέτοια ιδρύματα στη χώρα, βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλη έλλειψη προσωπικού και η επιτήρηση των τροφίμων είναι περιορισμένη εκεί, ιδίως τη νύχτα.

Τον Ιούλιο, άλλοι 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια πυρκαγιά, σε ένα γηροκομείο που ανήκε στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Τον Νοέμβριο, μια πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε 9 ανθρώπους σε έναν άλλο οίκο ευγηρίας στην περιοχή της Βάρνας.

