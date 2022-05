Αθλητικά

Ναύπακτος: Άνδρας έπεσε σε χαράδρα

Ο αθλητής, έπαιρνε μέρος στους αγώνες δρόμου του 4ου Αρχαίου Ασκληπιείου Σκάλας της ορεινής Ναυπακτίας.

Η ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, αποτελούμενη από έξι διασώστες, αναχώρησε από την Πάτρα ώστε να συμμετάσχει στον εντοπισμό και στην ανάσυρση αθλητή στην ορεινή Ναυπακτία ο οποίος βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε χαράδρα περίπου 70 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος δεν έφτασε ποτέ στο σημείο του τερματισμού, με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι αναζητήσεις για να βρεθεί. Ο αθλητής, έπαιρνε μέρος στους αγώνες δρόμου του 4ου Αρχαίου Ασκληπιείου Σκάλας της ορεινής Ναυπακτίας.

