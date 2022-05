Κόσμος

Ουκρανία: Ο Τριντό ανακοίνωσε την αποστολή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας

Τι είπε ο Τριντό στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε την αποστολή νέων όπλων και εξοπλισμού στην Ουκρανία, μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Κίεβο.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τριντό είπε ότι ο Καναδάς θα επιβάλει νέες κυρώσεις σε Ρώσους πολίτες και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εισβολή στην Ουκρανία. «Σήμερα, ανακοινώνω περισσότερη στρατιωτική βοήθεια, κάμερες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφορικές απεικονίσεις, ελαφρά όπλα, πυρομαχικά και άλλα, όπως χρηματοδότηση για επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης», σημείωσε.

«Και θα προτείνουμε νέες κυρώσεις σε 40 Ρώσους και πέντε οντότητες, ολιγάρχες και στενούς συνεργάτες του καθεστώτος στον αμυντικό τομέα, που είναι όλοι τους συνένοχοι στον πόλεμο του Πούτιν», συνέχισε.

Ο Καναδάς θα δώσει επίσης 25 εκατ. δολάρια στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας ενώ θα άρει τους εμπορικούς δασμούς για όλα τα προϊόντα που θα εισαχθούν από την Ουκρανία κατά το επόμενο έτος.

