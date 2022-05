Οικονομία

Ουκρανία - Μπορέλ: Κατάσχεση ρωσικών πόρων για την ανοικοδόμηση της χώρας

Τι δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.



Οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κατασχέσουν αποθέματα συναλλάγματος και άλλους πόρους της Ρωσίας στη δικαιοδοσία τους, που έχουν παγώσει, για να καλυφθεί το κόστος της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, υποστήριξε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο Τζουζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα Financial Times.

Τεράστιο το κόστος ανοικοδόμησης

Στις αρχές Μαρτίου, ο ανώτατος οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Όλεγκ Ουστένκο, ανέφερε ότι οι οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής, έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής υποδομές, κτίρια και άλλα φυσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 100 δισ. δολαρίων. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει το πλήρες κλείσιμο του 50% των ουκρανικών επιχειρήσεων, ενώ οι άλλες μισές λειτουργούν πολύ κάτω από τις δυνατότητές τους.

Το κόστος ανοικοδόμησης που θα αντιμετωπίσει η Ουκρανία όταν τελειώσει ο πόλεμος θα είναι τεράστιο, κατέληξε.

