Νεκρά αδέλφια Πάτρα - ΑΠΘ: Το υπερσύγχρονο μηχάνημα που θα δώσει απαντήσεις

Ο υπερσύγχρονος φασματογράφος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια των θανάτων της Μαλένας και της Ίριδας.

Αναλύσεις στοιχείων που αφορούν την υπόθεση του θανάτου των τριών μικρών κοριτσιών στην Πάτρα θα γίνουν στον υπερσύγχρονο φασματογράφο του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που χάρη στην τεχνολογία που διαθέτει μπορεί να εντοπίσει ουσίες σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, μη ορατές από τα συμβατικά μηχανήματα, αλλά και ουσίες με πολύ μεγάλο μοριακό βάρος, που επίσης δεν μπορούν να ανιχνευτούν με το συμβατικό πρωτόκολλο.

Πηγές του Εργαστηρίου επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου αναλύονται μη συμβατικά υλικά, όπως οι ιστοί σε φορμόλη και τα μπλοκ παραφίνης που πρόκειται να αναλυθούν. Διευκρινίζουν, παράλληλα, ότι είναι άγνωστο το τι θα προκύψει και αναφέρουν ότι, ανάλογα με τα ευρήματα, η διαδικασία θα προχωρά βήμα προς βήμα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι αναλύσεις είναι ταχύτατες, ωστόσο δεν είναι γνωστό πότε θα ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις καθώς αυτό εξαρτάται από τα αποτελέσματά τους.

Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες χρήσης του φασματογράφου, τονίζουν ότι αυτό το μοντέλο του συγκεκριμένου μηχανήματος είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και επισημαίνουν ότι πριν από δύο χρόνια, οπότε έγινε η προμήθειά του, θα έπρεπε να απευθυνθεί κανείς στο εξωτερικό για τέτοιου είδους αναλύσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία που προσομοιάζει με εκείνη της ταύτισης δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς ο φασματογράφος ανιχνεύει το μοριακό αποτύπωμα κάθε φαρμάκου, ώστε να ακολουθήσει η ταυτοποίησή του μέσω συγκρίσεων με τις βιβλιοθήκες ουσιών που δημιουργεί το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ.

Χάρη σε αυτό το μηχάνημα, άλλωστε, οι αναλύσεις που γίνονται έχουν επεκταθεί και σε άλλα δείγματα όπως ο μυελός των οστών, τα σκελετικά υπολείμματα που προκύπτουν από εκταφές ή βιολογικά υλικά σε σήψη, ώστε να προσδιοριστούν τυχόν φάρμακα ή ναρκωτικά.

Παράλληλα γίνεται γνωστό ότι, στο πλαίσιο συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το όργανο αυτό θα χρησιμοποιείται στην κλινική και δικαστική τοξικολογία αλλά και σε κλινικές μελέτες τοξικότητας για την έγκριση φαρμάκων και αυτό θα γίνει στην Ελλάδα για πρώτη φορά.

Η αγορά του συγκεκριμένου συστήματος έγινε με χρηματοδότηση ύψους 380.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ενώ σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, η σχετική απόφαση ελήφθη πολύ γρήγορα μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος από το ΑΠΘ, καθώς έγινε αντιληπτή η χρησιμότητα της λειτουργίας του.

