Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η νόσος Αλτσχάιμερ και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Μία διαφορετική έναρξη έκανε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενη στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάϊμερ.

Για την Δευτέρα, η αστρολόγος είπε πως είναι μια καλή ημέρα, όπως και η εβδομάδα που έρχεται " με τον Ερμή να γυρίζει, βέβαια, ανάδρομος από αύριο".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: Πουλήθηκε το σπίτι της στην Πάτρα (βίντεο)

Σούρας για γυναικοκτονία στην Καβάλα: Μπάμπης νούμερο 2 το περιστατικό (βίντεο)

Έλον Μασκ: Αν πεθάνω μυστηριωδώς...