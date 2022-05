Πολιτική

Μητσοτάκης από ΗΑΕ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πύλη εισόδου φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή

Τι συζήτησαν για επενδύσεις, τις γεωοπολιτικές εξελίξεις και τις διμερείς σχέσεις ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Διάδοχο του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Διάδοχο του Θρόνου του 'Αμπου Ντάμπι Mohammed bin Zayed Al Nahyan, κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Καλώς ήρθατε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υποδέχομαι έναν φίλο. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η επίσκεψη θα ενδυναμώσει τις καλές σχέσεις που έχουν ήδη οι δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας που ξεκίνησαν το 1976 είναι δυναμικές και εξελίσσονται σε όλα τα πεδία», είπε ο κ. Mohammed bin Zayed Al Nahyan απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό. Και συνέχισε: «Η στρατηγική συμφωνία που υπογράψαμε το 2020 έδωσε μεγάλη ώθηση σε αυτές τις σχέσεις. Ως αποτέλεσμα, οι οικονομικές συναλλαγές μας αυξήθηκαν κατά 76% και αυτό είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συμφωνίας που υπογράψαμε. Τα Εμιράτα επιδιώκουν οι σχέσεις αυτές να προχωρήσουν σε όλα τα επίπεδα, όπως στην ενέργεια, την τεχνολογία, την υγεία, αλλά και την ασφάλεια τροφίμων». Επίσης συμπλήρωσε ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στην Ουκρανία, επειδή αυτές οι εξελίξεις έχουν επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα.

«Η στάση μας από την αρχή ήταν να μεσολαβήσουμε και να βοηθήσουμε στην ανθρωπιστική πλευρά. Γι' αυτό το λόγο τα Εμιράτα θα προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους πολίτες που έχουν ανάγκη. Εμείς θα δώσουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται με τη συνδρομή των φίλων μας όπως η Ελλάδα. Για να ελαφρύνουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα.

Επειδή αυτή η κρίση έχει επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας, εμείς δίνουμε πάντα σημασία στην ενεργειακή ασφάλεια. Ενδιαφερόμαστε για την σταθερότητα της αγοράς ενέργειας καθώς είμαστε και εμείς προμηθευτές ενέργειας. Παρά τις κρίσεις που υπάρχουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στη Μεσόγειο, η περιοχή έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και ειρηνικής συνεργασίας. Τα Εμιράτα δραστηριοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση για να προετοιμάσουν τέτοιες συνθήκες. Για να δημιουργήσουμε συνεργασίες με όλους, χωρίς εξαιρέσεις», πρόσθεσε. Τόνισε επίσης ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελλάδα στοχεύουν στην ειρήνη και τη συνεργασία.

«Κύριε πρωθυπουργέ, αξιότιμε φίλε, σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά και επιθυμώ να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία και να διαμορφώσουμε περισσότερες προοπτικές για το μέλλον», ανέφερε.

«Υψηλότατε Πρίγκιπα Διάδοχε του 'Αμπου Ντάμπι, αγαπητέ μου φίλε Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, επικεφαλής πολυπληθούς αντιπροσωπείας υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης, στην τρίτη μου επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την ανάληψη των καθηκόντων μου», είπε παίρνοντας το λόγο ο πρωθυπουργός.

«Και οι πυκνές επαφές μεταξύ των δύο χωρών μας, σε όλα τα επίπεδα, καταδεικνύουν -πιστεύω- το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων και τη συναντίληψη που έχουμε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτακης. Και σημείωσε: «Ταυτόχρονα, αποδεικνύουμε και την κοινή μας επιθυμία να προσδώσουμε ακόμα μεγαλύτερο βάθος στην πραγματικά στρατηγική εταιρική μας σχέση. Μια στρατηγική σχέση που, όπως είπατε, θεμελιώθηκε το 2020, αποκτά όμως σήμερα νέα δυναμική με την υπογραφή σημαντικού αριθμού μνημονίων κατανόησης για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων μεταξύ των δύο χωρών μας. Και αυτή η στενή μας σχέση εδράζεται πάνω από όλα στις αδελφικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας, στις κοινές αρχές και αξίες μας, κυρίως στην αταλάντευτη προσήλωση μας στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, ως του μοναδικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών και ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των λαών».

Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε: «Από πλευράς μου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η περαιτέρω οικοδόμηση αυτής της εταιρικής σχέσης αποτελεί εκ μέρους μου μία συνειδητή, σταθερή και μακροπρόθεσμη επιλογή. 'Αλλωστε, η σχέση μας συνδέεται άρρηκτα και με τα ευρύτερα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

Και αναφερθήκατε εκτενώς στη σημασία πού αποδίδουμε όλοι μας, ως αποτέλεσμα της εισβολής στην Ουκρανία, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Και στον τομέα αυτόν μπορούμε να ενισχύσουμε πολύ περισσότερο τη συνεργασία μας».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα λόγω της γεωγραφικής της θέσης να γίνει πύλη εισόδου φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή και από τη νοτιοανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. «Σημαντικές επενδύσεις γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση και θα θέλαμε να διερευνήσουμε περαιτέρω δυνατότητα στρατηγικής συνεργασίας και συμμετοχής κεφαλαίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα επανενεργοποιεί το δικό της πρόγραμμα εξόρυξης για την εξεύρεση φυσικού αερίου εντός της ελληνικής επικράτειας. Και αυτή είναι μία προοπτική που ενδεχομένως να δημιουργεί δυνατότητες περαιτέρω στρατηγικής συνεργασίας. Γνωρίζω το προσωπικό σας ενδιαφέρον για το μέλλον της ενέργειας, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και σε ζητήματα, όπως τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα έτσι ώστε να δομήσουμε στρατηγικές συνεργασίες για να αξιοποιήσουμε αυτήν την πολύ σημαντική πηγή πλούτου για τη χώρα μας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Κατά συνέπεια, το φάσμα της συνεργασίας μας μπορεί να γίνει ευρύτερο και βαθύτερο. Και στο πρόσωπό σας βλέπω ένα σταθερό και πιστό φίλο της πατρίδας μου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη θερμή σας υποδοχή που επιφυλάξατε σε εμένα και στην αντιπροσωπεία μου. Και να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όταν αυτά αισθάνονται ότι απειλούνται τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα».

Αναφορικά με την Υεμένη, ο κ. Μητσοτακης ανέφερε πως η Ελλάδα καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις εναντίον των ΗΑΕ και την απαράδεκτη στοχοποίηση αθώων πολιτών και υποδομών. «Και πάλι θέλω, αγαπητέ μου φίλε, να σας ευχαριστήσω για τη θερμή σας υποδοχή. Να ανανεώσω την πρόσκλησή μου να επισκεφθείτε την Ελλάδα, καθώς λόγω της ασθένειάς μου από Covid αναγκαστήκαμε να μεταθέσουμε την προγραμματισμένη επίσκεψη την οποία είχαμε σχεδιάσει. Ελπίζω σύντομα να σας δοθεί η δυνατότητα να επισκεφτείτε και το νησί μου, την Κρήτη, για να ανανεώσουμε ακόμα μία φορά αυτούς τους δεσμούς ισχυρής φιλίας που χτίζουμε μεταξύ μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

