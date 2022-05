Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στο Άμπου Ντάμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν με τη Σαουδική Αραβία και το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον διάδοχο του θρόνου του 'Αμπου Ντάμπι Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ υπενθυμίζεται ότι είναι η τρίτη φορά που ο πρωθυπουργός επισκέπτεται το 'Αμπου Ντάμπι.

Προσθέτουν ότι η συνάντηση θα επισφραγίσει και τη βούλησή τους για εμβάθυνση των σχέσεων, ιδιαίτερα στην οικονομία και σε τομείς αιχμής για την ελληνική οικονομία, όπως οι ΑΠΕ, οι προηγμένες τεχνολογίες, η βιομηχανία, όπου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις από τα ΗΑΕ.

Αυτό θα σηματοδοτηθεί από μια σειρά συμφωνιών (9 συνολικά) που θα υπογραφούν από τους υπουργούς που θα συνοδεύουν τον πρωθυπουργό (οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, καθώς και οι Υφυπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, και Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΑΤΕ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα) και το επενδυτικό ταμείο των Εμιράτων Mubadala που ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη, σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, θα επιβεβαιώσει τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων που είχε επισφραγιστεί τον Νοέμβριο του 2020 με την υπογραφή Κοινής Διακήρυξης Ευρείας Εταιρικής Σχέσης και Συμφωνίας Συνεργασίας σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 'Αμυνας των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες θα υιοθετήσουν Κοινή Διακήρυξη που θα επιβεβαιώνει τον ρόλο των δύο χωρών στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και την στρατηγική τους σχέση καθώς και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολύνεκρο ναυάγιο στο Μαρόκο

Τροχαίο στην Μονεμβασιά: Σοκάρει η μαρτυρία του Αντιδημάρχου (βίντεο)

Κούβα: Δεκάδες νεκροί από την έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga