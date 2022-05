Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Γκουσγκούνης

Θλίψη για την απώλεια του Κώστα Γκουσγκούνη.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του Κώστα Γκουσγκούνη σε ηλικία 92 ετών.

Ο δημοφιλής ηθοποιός ερωτικών ταινιών έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή (06.05.2022) στο Θριάσειο νοσοκομείο, από ανακοπή καρδιάς.

Επιθυμία του Κώστα Γκουσγκούνη ήταν να ταφεί στην Αρτέμιδα, παρουσία λίγων συγγενών και φίλων. Στο πλευρό του έως την τελευταία στιγμή ήταν η κόρη του Χαρούλα, ο γαμπρός του Αργύρης και τα εγγόνια Δημήτρης και Κώστας.

Την ανακοίνωση για τη δυσάρεστη είδηση μίλησε ο καλός του φίλος, Δημήτρης Λουκάκης, ο οποίος εκτός από τον θάνατό του έγραψε και για το καλλιτεχνικό του έργο. Σύμφωνα με την ίδια ανάρτησή του, ήταν για ημέρες στο νοσοκομείο καταβεβλημένος.

