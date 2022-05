Κοινωνία

Φονικό τροχαίο στην Μονεμβασιά - Κούγιας: Έκαναν ενέσεις και πήραν απολογία στον δράστη (βίντεο)

Τι λέει ο συνήγορος του οδηγού για όσα αλλόκοτα προηγήθηκαν της παράσυρσης των άτυχων ανθρώπων και για το παρελθόν διπολισμού στην οικογένεια του.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τροχαίο δυστύχημα στη Μονεμβασιά που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Με κάλεσε στη μιάμιση ώρα το βράδυ και μου είπε “Με κατηγορούν, αλλά δεν έχω κάνει τίποτα”. Τον ρώτησα ποιος είναι και τι έχει κάνει, δεν μπορούσε να μου εξηγήσει. Μου λέει ο αστυνομικός ότι είναι μεγάλος επιχειρηματίας εδώ στην περιοχή, έχει ένα ξενοδοχείο, καλλιεργεί εκατοντάδες στρέμματα, έχει μια οικογένεια υποδειγματική. Του ζήτησα να μου κάνει μια εξουσιοδότηση για να μπορέσω να αναλάβω την υπόθεση ως δικηγόρος του, αλλά δεν καταλάβαινε τι του έλεγα», είπε ο κ. Κούγιας για την πρώτη του επαφή με τον άντρα που προκάλεσε το τροχαίο.

«Αποφάσισα να κατέβω να τον δω. Έφτασα την νύχτα, είπα στους αστυνομικούς ότι πρέπει να τον συναντήσω και μου είπαν ότι δεν θα μπορέσω να τον δω και ότι θα έχω πρόβλημα μαζί του. Νόμιζα ότι δεν ήθελαν να τον δω, διότι τον είχαν χτυπήσει. Μπήκα τελικώς στο κρατητήριο εγώ. Είδα πως είχε μια πληγή στο πρόσωπο του και θεώρησα ότι θα είναι από το τροχαίο.

Είχε ένα απλανές βλέμμα και κάθε δέκα δευτερόλεπτα επαναλάμβανε την φράση “ώρα μηδέν”. Την ώρα που του ζητάω να μου εξηγήσει τι έχει συμβεί, με έπιασε και με σπρώχνει και με βάζει μέσα στο κελί του και μου λέει “εδώ θα μείνεις”. Φώναξα στους αστυνομικούς και ήρθαν και δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Επαναλάμβανε και στους ίδιους την φράση “ώρα μηδέν”., συνέχισε ο κ. Κούγιας.

«Τότε είπα στους αστυνομικούς ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει ο άνθρωπος και ότι πρέπει να πάει στο ψυχιατρείο της Τρίπολης. Σήμερα συνεργάτης μου είπε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ούτε με τον Εισαγγελέα ούτε με τον ανακριτή. Έμαθα όμως ότι τον οδήγησαν στις 4 το πρωί αντί για το ψυχιατρείο σε μια κλινική και του έκαναν ενέσεις, βαριές ενέσεις και μετά στις 5 του πήραν απολογία.





Εδώ υπάρχει ένα πραγματικό κοινωνικό δράμα. Υπάρχουν επτά μαρτυρίες αξιόλογων ανθρώπων, που τον είχαν συναντήσει μια ημέρα πριν και μια ώρα πριν. Μιλούν για αλλόκοτη συμπεριφορά. Κάποιος κάλεσε στην αδελφή του, δεν την βρήκε εκείνη την ώρα, την βρήκε αργότερα και της είπε ότι δεν είναι καλά και ότι μπήκε στο αυτοκίνητο του, κάθισε πάνω στον ίδιο και προσπάθησε να του πάρει το αυτοκίνητο.

Υπάρχει πρόβλημα διπολισμού στην οικογένεια, που εκδηλώθηκε στον άνθρωπο αυτόν στην ίδια ηλικία που εμφανίστηκε και στην μητέρα του. Το απόγευμα, πέντε λεπτά πριν γίνει αυτό το τροχαίο, είχε πάει σε μια ταβέρνα και κοίταζε όλους τους ανθρώπους στα μάτια και μετά κοίταζε τον τοίχο. Το λένε όλοι αυτό. Σε έναν τέτοιον άνθρωπο, πήραν απολογία στις 5 το πρωί», ολοκλήρωσε ο κ. Κούγιας.

