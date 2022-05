Λακωνία

Τροχαίο στην Μονεμβασιά: Σοκάρει η μαρτυρία του Αντιδημάρχου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για σκηνές πρωταφανούς αγριότητας μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς, Σταύρος Χριστάκος.

Σοκαρισμένο είναι το Πανελλήνιο από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Μονεμβασιά με θύματα δύο 77χρονους.

Για το δυστύχημα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς Σταύρος Χριστάκος κάνοντας λόγο για σκηνές πρωταφανούς αγριοότητας.

"Είμαστε στην πολύ δυσάρεστη κατάσταση το βράδυ του Σαββάτου να γίνει ένα απίστευτο συμβάν στην περιοχή μας με θύματα δύο αγαπημένους και φυλήσυχους ανθρώπους και δράστη έναν άνθρωπο που δεν είχε δώσει ποτέ δείγματα ότι κάτι συμβαίνει", τόνισε ο κ. Χριστάκος.

Για το χρονικό του αδιανόητου τροχαίου ο αντιδήμαρχος είπε "έβαλε τον έναν άνθρωπο κάτω από το σασί και τον έσειρε για 250 μέτρα και ο άνθρωπος φώναζε Μετά από 3 λεπτά γύρισε πήρε τον άλλον άνθρωπο και τον μετέτρεψε σε άφορμη μάζα".

Τα θύματα και ο δράστης δεν είχαν προηγούμενα, τόνισε ο κ. Χριστάκος και πρόεθεσε ότι όλο το γεγονός μαρτυρά πως αυτός ο δράστης ήταν σε έξαλλη κατάσταση, γιατί μπήκε σε έναν μονόδρομο αντίθετα με μεγάλη ταχύτητα και έπεσε πάνω στο μηχανάκι που συμπτωματικά ήταν εκεί.

Τέλος σημείωσε πως το Σάββατο το βράδυ η Μονεμβασιά είναι γεμάτη με κόσμο και από τύχη δεν υπήρξαν κι άλλα θύματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολύνεκρο ναυάγιο στο Μαρόκο

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test τη Δευτέρα σε 167 σημεία

Κούβα: Δεκάδες νεκροί από την έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga